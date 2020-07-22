Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 20,7 artışla 4,72 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların haziranda yüzde 24,5 artışla 4,78 milyona yükselmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, mayısta ise aylık yüzde 9,7 azalarak 3,91 milyona düşmüştü.

Haziran ayında hızlı bir toparlanma gösteren ikinci el konut satışları, bu ayda tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,3 azaldı.

Ortalama ev fiyatları, haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 295 bin 300 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarında güçlü bir toparlanma olduğunu belirtti.

Söz konusu toparlanmanın düşük konut kredisi oranları ve istihdama bağlı olarak sürebileceğini aktaran Yun, konut fiyatlarının ise karantina sürecinde yükseldiği, alıcı rekabeti ve arz sıkıntısı nedeniyle daha da yükselebileceğini ifade etti.