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Kırım sürgünü 80'inci yıl dönümünde unutulmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kırım sürgünü 80&#039;inci yıl dönümünde unutulmadı!
Kırım Tatar, Sürgün, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

80. yıl dönümünde Kırım sürgünü unutulmadı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ev sahipliğinde, Kırım Türkleri bir araya geldi.

Kırım Tatar toplumunun ayakta ve hayatta kalma mücadelesini yad etmek için yapılan programda 1944'ün nasıl kara ve acılı bir yıl olduğu anlatıldı.

KIRIM TATAR ÇALIŞTAYI ORGANİZE EDİLECEK

YTB Başkanı Abdullah Eren, 2014'te Kırım'ın ilhakından, 2022'de başlayan savaşa kadar YTB olarak Kırım halkına her zaman destek sağladıklarını dile getirerek, Kırım Tatarları dernekleri ile "Kırım Tatar Gençler Çalıştayı"nı organize edeceklerini söyledi.

Kırım sürgünü 80'inci yıl dönümünde unutulmadı! - 1. Resim

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Ukrayna ve Kırım Tatar halklarının tarihlerinin birbirine bağlı olduğunu söyleyerek, "Beraber aynı kaynaktan, Moskova'dan gelen açlık, soykırımlar, baskılar ve birçok zor dönem atlattık. Belki mükemmel değildi ama en azından barış içinde beraber, birbirimize yardım ederek yaşadık." dedi.

Kırım sürgünü 80'inci yıl dönümünde unutulmadı! - 2. Resim

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Degutis, hayatını kaybeden sürgün mağdurlarına saygılarını sunma ve hem Türkiye hem de Litvanya'da bulunan Kırım Tatar toplumuna destek verme fırsatı için minnettar olduğunu söyledi.

Kırım sürgünü 80'inci yıl dönümünde unutulmadı! - 3. Resim

Program konuşmaların ardından Kırım Ailesi Okulu öğrencilerinin "Sürgün" gösterisi ve sergiyle devam etti.  

1944'TE NELER OLDU?

Her şey 80 yıl önce,  18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla bir gecede sürgün edilmesiyle başladı.

Bu binlerce insanın ölümüne yol açan bir işkence sürgünüydü. 250 bin insan, hayvanların taşındığı vagonlara balık istifi gibi oturmalarına bile izin verilmeksizin dizildi:

Kırım sürgünü 80'inci yıl dönümünde unutulmadı! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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