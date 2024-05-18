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Bahçeli'den 28 Şubat hükümlüsü eski generallerin tahliye edilmesine ilk yorum

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;den 28 Şubat hükümlüsü eski generallerin tahliye edilmesine ilk yorum
Erdoğan, Tahliye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla cezaevinden tahliye edilen 28 Şubat davası hükümlülerle ilgili ilk yorum geldi. Bahçeli, "80 yaş üstünde cezaevinde güçlük çeken insanlar bunlar. Bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

DÜN TAHLİYE EDİLDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu eski generallerden bir kısmı dün tahliye edildi.

BAHÇELİ'DEN İLK YORUM

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "80 yaş üstünde cezaevinde güçlük çeken insanlar bunlar. Bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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