Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat temmuzda bayram tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçtiğimiz senenin temmuz ayına göre yüzde 5,8 düşüşle 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Haziran ayına göre artış oranı ise yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail Gülle, uluslararası kuruluşların İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini koruduğu bu dönemde AB’de yüzde 8,3, ABD'de yüzde 6,6 küçülme beklendiğini, diğer yandan ikinci bir dalganın bütün dünyada belirsizlikleri aşağı yönlü tetiklediğini belirterek “İngiltere'nin yüzde 13, Rusya'nın yüzde 10, Almanya'nın yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor. Diğer yandan Türkiye algısı gelişiyor" dedi.

TÜRK MALI ALGISI GELİŞİYOR

Türkiye’nin mart-nisan-mayıs aylarında ihraç pazarlarında pandeminin sebep olduğu olumsuz atmosferi haziran ayında geride bıraktığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: Türkiye haziran ayında ihracatta bir önceki aya göre yüzde 35’lik artış yakalayarak birçok ülkeden pozitif ayrıştı. İhracatımız temmuz ayında hazirana göre yüzde 11,5’lik artışla yine bu başarısını sürdürdü. Temmuz ayı ihracatımız, pandemi ilanından bu yana gerçekleşen en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Türk ihracatçısı, oyunun yönünü çok kısa bir süre içerisinde kendisine çevirmeyi bildi. Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde güvenilir tedarikteki gücümüzü gösterdik. Ne kendi insanımızın ihtiyacını göz ardı ettik ne de yardım elimizi dünyaya uzatmaktan geri durduk. Bu çalışmalarımızla pazarlarımızda her geçen gün Türk Malı algısı gelişiyor, ülkemize güven artıyor. Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek ‘İhracatta Normalin de Ötesindeki Seyrine’ devam ediyor. Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı. Her ay bir önceki ayın üzerine koyarak hedeflerimize yürüyoruz.

TEMMUZDA BİN 641 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

TİM Başkanı Gülle, KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerinin sonucu olarak temmuzda ihracat ailesine 1.641 firmanın katıldığını belirterek “İhracata yeni başlayan bu firmalarımız temmuzda 97 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında temmuz ayı içerisinde toplam 40.675 firmamız ihracat gerçekleştirdi” değerlendirmesini yaptı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 84,5'E ULAŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da hızlanarak sürdüğünün altını çizdi. İhracatın geçen yıla göre yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve Covid-19 salgını etkisiyle yüzde 5,8 azaldığını belirten Pekcan, ithalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu kaydetti. Pekcan, şunları kaydetti:

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82,6 iken temmuzda 84,5'e ulaştı. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız.

YALOVA'DA YÜZDE BİN 231 ARTIŞ

Temmuzda 47 şehir ihracatını artırdı. İstanbul 6 milyar 28 milyon dolarla ilk sırada yer alırken en dikkat çekici artış; yüzde 1.231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken Mardin’de makine sektörü ihracatını yedi katına çıkardı. Trabzon’da makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Temmuz ayının lideri 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü olurken 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile hazır giyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü oldu. 16 sektör pandemi başlangıcından bu yana en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.