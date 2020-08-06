Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yazılı açıklamasında, Lübnan'daki "korkunç trajedi"nin ardından felaketin üstesinden gelmek ve ülkenin karşı karşıya olduğu derin ekonomik ve sosyal krize müdahale etmek için ulusal birlik zamanı olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun da acil ihtiyaç anında Lübnan'a yardımcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, "IMF, Lübnan halkını desteklemek için mümkün olan tüm yolları araştırıyor. Kritik reformlara ilişkin tartışmalardaki çıkmazın üstesinden gelmek, ekonomiye dönük, ülkenin geleceğinde hesap verebilirlik sağlamak ve güven inşa etmek için anlamlı bir program oluşturmak gerekli." değerlendirmesinde bulundu.