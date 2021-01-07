Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı bekleniyor.

Şikago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD’de her aşamada "tek durak ofis" prensibiyle yardımcı olacak.

Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.