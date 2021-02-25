Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak
25.02.2021 - 06:26 | Son Güncelleme: 25.02.2021 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı, 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 11 Mart 2021.
Etiketler : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,
770249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/770249.aspx
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