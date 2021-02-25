Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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