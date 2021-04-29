Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 personel alacak
29.04.2021 - 07:25 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 07:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı,
786390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/786390.aspx
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