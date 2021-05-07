Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT vasıtasıyla kimlik kontrolü sonrası imza karşılığında ödeme elden yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Bayrama kadar 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye ödemeleri ulaştıracak. Toplamda iki milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız” dedi. Banka veya PTT hesabı bulunan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye de 1.100 liralık destek ödemesi tamamlandı. Hak sahipliği durumu, e-Devlet'te “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümünden kontrol edilebiliyor.

Bu arada emeklilerin 1.100 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri de başladı. Bu doğrultuda 12,7 milyon emekli için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak. SSK emeklileri dün aldı. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri bugün alacak.