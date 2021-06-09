Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cep telefonunda yerli üretim hamlesi sürüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme ve TCL'in ardından Çinli Vivo da yerli cep telefonu üretimine başladı. Türk A Millî Takımı ve Euro 2021 Avrupa Şampiyonası’nın sponsorluğunu üstlenen Vivo’nun ilk yerli modeli Y11s’in kısa süre içerisinde raflarda yerini alması bekleniyor.

2019'DA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Vivo, 2019 yılında Türkiye’ye giriş yapmıştı. Çinli teknoloji devi, ithal telefonlara getirilen ek maliyetler ve üretimi teşvik eden uygulamalar sebebiyle yerli üretim kararı aldı. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya’da beş üretim tesisi bulunan Vivo, altıncısını Gebze Güzeller OSB’de faaliyete geçirdi. Yıllık 500 bin adet telefon üretim kapasitesine sahip tesisin yatırım bedeli ise 25 milyon dolar. Fabrikada seri üretime başlayan Vivo ilk etapta 200 kişiyi istihdam edecek. Bu rakamın yıl sonuna kadar 800’e ulaşması beklenirken firma yeni yatırımlarla birlikte toplam 2 bin kişiyi istihdam edecek.

Yerli üretimle cepte 1.500 TL indirim Daha önce ithalata getirilen vergi sebebiyle 2.500- 3.000 TL bandına çıkan fiyatlar, Samsung’un ilk yerli üretim modellerini piyasaya sunmasıyla 1.300-1.500 TL’ye düştü.

İLK ÜRETİLECEK TELEFON Y11S

Edindiğimiz bilgilere göre Vivo’un üreteceği telefon Y11s modeli olacak. Giriş seviyesindeki telefon modelin satış ve dağıtımı için gerekli anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen model uygun fiyatla tüketiciyle buluşacak. Vivo’nun toplam iki üç modelini daha Türkiye'de yerli olarak üretmesi bekleniyor.

Türkiye’de yatırım yapan diğer cep telefonu devleri ise şöyle:

TOPLAM 4.500 KİŞİYE İSTİHDAM

¥ Xiaomi ve Salcomp Avcılar’da 30 milyon dolarlık yatırım ile mart ayında üretime başladı. Yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip fabrika yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Xiaomi, yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlamıştı. Bu modele ek olarak Redmi 9T modeli de yerli üretim etiketiyle satışa sunuldu.

¥ Çinli Oppo 50 milyon dolara yatırım bedeliyle İstanbul Tuzla’da mart ayında üretime başlarken toplam 1.000 kişiye istihdam sağlayacak.

¥ 35 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Pendik’te üretime başlayan Tecno Mobile yerli ürün için gün sayıyor. 1.000 kişiye istihdam sağlayacak tesiste Camon, Pova ve Spark’ın üretimi de yatırım kapsamına alındı.

TCL 20 SE TÜRK KULLANICILARLA BULUŞTU

¥ Güney Koreli Samsung Sunny’nin Esenyurt’taki tesisinde A01 serisi banttan indirdi. Firmanın tesis yatırımına gidebileceği de konuşuluyor.

¥ Arçelik’in Çerkezköy’deki tesislerinde seri üretime başlayan Çinli TCL yerli üretim akıllı telefonu TCL 20 SE’yi Türk kullanıcılarla buluşturdu. Yıllık 450 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanacak.

¥ Çinli Huawei ve Honor’un da Türkiye’de üretim arayışında olduğu belirtiliyor.

¥ Türk marka Casper da tamamen yerli üretim modelini duyurmuştu. Casper’ın yanı sıra General Mobile Halkalı’da, Reeder ise Samsun’da yerli üretim yapıyor.

Yerli cep üssü General Mobile 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrika yatırımı ile bu sene 155 milyon TL’lik ihracat hedeflerken faaliyette olduğu ülke sayısını da 45’e çıkaracak