Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası piyasalar bir anda artan risk algısı sebebiyle zorlu bir döneme girdi. Ülkede yaşanan olağanüstü durum sebebiyle artan riskler, ekonomik göstergeleri negatif yönde etkilerken, bunun ilk emareleri döviz kuru üzerinde görüldü. 14 Temmuz 2016’da günü 2,8778’den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün hain darbe girişimi sonucu yurt dışı piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 5,1’lik artışla 3,0250 seviyesini gördü.

BORSA ÇAKILDI

Hain FETÖ darbe girişiminin bastırıldığı pazartesi günü, BİST100 endeksi 15 Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 7,08 düşüşle 76.957,61 puandan günü tamamladı. Haftanın devamında da düşüş eğilimini sürdüren endeks, haftayı yüzde 13,39’luk değer kaybıyla kapattı. Darbe girişimi ekonominin her alanını etkiledi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Haziranda altı aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine indi. İhracat ve ithalat tarafı da darbe girişiminden olumsuz yönde etkilenmiş, ticari aktivitede önemli bir düşüş gözlemlendi. İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalırken, yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 düştü.

BÜYÜYEMEDİK

Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7’lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daraldı. 15 Temmuz sonrası piyasalarda oluşan tedirginliğin asgari seviyeye indirilmesi için ekonomi yönetimi ve regülatörlerin aldığı birçok önlem sayesinde darbe girişiminin ekonomiye maliyeti minimuma indirilmeye çalışıldı..

TOPARLANMAYI BAŞARDIK

Alınan tedbirler sayesinde ekonomide kısa sürede eski seviyelere ulaşılması sağlanırken, BİST100 endeksinin darbe öncesi seviyelere yükselmesi 6 ay sürdü. Sonrasında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 yükselen BİST100 endeksi, Ocak 2018’de 120 bin seviyesini gördü. Ekonomistler ve iş dünyasına göre o FETÖ’nün hain darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturası 350 milyar doları buldu.

Şehadet için sıraya girdiler Bugün 15 Temmuz... Halkın çıplak elle kendilerini bombalayan hainleri kanıyla, canıyla yendiği günün yıl dönümü. Acılar taze, gurur aynı. O gece sergilenen kahramanlıklar ise ibretlik.

İŞ DÜNYASI TEK YÜREK

DEVLET VAR OLDUKÇA BİZ DE VARIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Devletimiz tarihî bir facianın eşiğinden döndü. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını ispatladı. Cumhurbaşkanı’mızın, siyasi partilerimizin, vatanperver komutanlarımızın demeçleri, milletimizin direncini perçinlendi. TOBB olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.

BİRLİK VE BERABERLİK DERSİ VERDİK

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: 15 Temmuz, hain bir girişimi milletçe boşa çıkardığımız, özgürlüğü, vatan sevgisini, demokrasiyi ve ülke onurunu her şeyin üzerinde tuttuğumuz şanlı tarihdir. Demokrasi katili hainlere yaşlı, genç, kadın, erkek herkesin büyük bir öfke ile birlik beraberlik dersi vermiştir. Bizler de MÜSİAD olarak, alanlarda darbecilere karşı mücadele verdik. Allah bizlere, bu cennet vatanımıza bir daha, hazin günler, geceler yaşatmasın.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 15 Temmuz Türk milletine kurulan sinsi bir tuzak, millî ruhu esaret altına almak amacıyla yapılan bir işgal girişimidir. Bu darbe aynı zamanda ‘Güçlü Türkiye’ye, bölgesinde lider Türkiye’ye, ekonomisi gelişen Türkiye’ye, yerli ve millî üretimle, teknolojiyle atağa geçen Türkiye’ye’ karşı yapılmış bir suikast. Şehitlerimize karşı vefamızı, kanlarının boşa akmadığını nöbete devam ederek, ekonomisi güçlü, hedefleri büyük Türkiye idealini hayata geçirerek göstereceğiz.

O GÜNDEN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI

TİM Başkanı İsmail Gülle: Ülkemizin bağımsızlık mücadelesine saygı duymayan çevreler Türkiye'nin önüne finansal, ekonomik, ticari ve siyasi engeller çıkardı. Bu müdahaleler üretim ve tedarik süreçlerinde aksaklık yaşatmayan, kaliteden taviz vermeyen Türk ihracatçısının karşısına birçok pazarda yeni engeller çıkardı ama bunları bertaraf ederek yolumuza devam ettik. 15 Temmuz 2016’dan bu yana ihracatımız yüzde 33 arttı. Hedefimiz bu yıl 200 milyar doları aşmak.

DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): Hukuk dışı yapıların panzehiri hukukun kendisidir. Bu doğrultuda hukuk sistemimizi yenilemek ve demokrasimizi demokratikleştirmek yani bir yaşam tarzı hâline getirmek ana hedefimiz olmalıdır. 15 Temmuz’un beşinci yılında, bu uğurda canlarını feda eden askerlerimizi, polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarken sağlıklı bir ömür diliyoruz.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

DEİK Başkanı Nail Olpak: Dünyaya örnek bir duruş sergileyerek hep birlikte tek vücut olarak demokrasimizi sekteye uğratmaya çalışanlara geçit vermedik. O kara gecede, vatanını korumak adına ülkemizin nice değerlerinin kahramanca şehit ve gazi olduğuna derin acılarla tanıklık ettik. Devletimiz ve milletimiz, hem konjonktürel hem de bölgesel pek çok zorluğun üstesinden gelerek mücadelesini sürdürürken “Güçlü Türkiye” vizyonu ile hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: Demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrasiye bağlılığımız, toplumsal refahımızın, uluslararası planda başarımızın ve rekabetçiliğimizin de teminatıdır. Türkiye’nin yatırımcıları olarak bizler de ülkemizin bu hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Gözlerimizde yaş dilimizde dua vardı Tarihin kırılma noktalarından 15 Temmuz FETÖ ihaneti, Türk halkı kadar bölge ve dünya denklemini de ilgilendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.