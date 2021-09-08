Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 6 Eylül itibarıyla salgın tedbirlerine yönelik yeni bir dönem başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği yazıya göre; özel sektörde işverenler, aşı olmayan personelden haftada iki defa “negatif PCR testi” isteyebilecek. Pratikte bunun nasıl uygulanacağı ise kafa karışıklığına sebep oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle aşı olma konusunda yasal bir zorunluluk yok. Bu konuda herhangi bir yargı kararı da bulunmuyor. Mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında bir değişiklik yapılmadığı sürece; çalışanın aşı olmaması, iş sağlığı ve güvenliği alanına girmiyor. Bu konuda işverene de herhangi bir sorumluluk yüklenmiyor. Bu konuda hukukçular da ikiye ayrılmış durumda...

İlk gruptakiler; işverenin öncelikle aşı kartı isteyeceğini, aşısı olmayanlardan da “negatif PCR sonucu” bekleneceğini, bunu da bildirmeyen işçilerin iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilebileceğini savunuyor. Bu görüşteki hukukçular “Bakanlığın gönderdiği yazıya göre; aşı olmayan işçilerin işlerine devam etmeleri, hem kendilerinin hem de iş arkadaşlarının sağlığını tehlikeye atıyor. Bu riskin engellenmesi ise PCR test sonucuna bağlanıyor. Bütün bu şartları kabul etmeyen işçi, iş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atıyor. Böylece tazminatsız fesih bile gündeme gelebilir” diyor.

Diğer gruptakiler ise aşı ve PCR şartına uymayan çalışanın, işveren tarafından işten çıkarılabileceğini ancak bunun kıdem tazminatı ve tüm haklar ödenerek yapılması gerektiğini vurguluyor. Ceza Hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen “Tazminatsız işten çıkarmak ancak kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra mümkün olabilir. Bunun için de yürürlükteki Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamına, zorunlu aşı veya test yaptırılması da girmeli. Daha net ve ayrıntılı kanuna ihtiyaç var” dedi.

Toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' 6 Eylül'de başlıyor Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda izin verilmeyecek.

THY'nin iç hatlarda PCR testi zorunluluğu başlıyor Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.