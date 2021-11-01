Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin kişilerinden olan Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) servetinin sadece küçük bir kısmının dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlarsa Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını duyurdu.

292 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ BULUNUYOR

Yaklaşık 292 milyar dolarlık serveti olan Musk, geçen hafta CNN'de Connect the World'e konuşan BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley’e yanıt verdi.

DÜNYADAKİ AÇLIK SORUNUNU ÇÖZEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söylemişti.

“ÖLMEK ÜZERE OLAN 42 MİLYON İNSAN VAR”

Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulunarak, "Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık bir hesaplama değil" diye konuşmuştu.

YÜZDE 6’SI KARŞILIYOR

Musk’ın servetinin yüzde 6’sı ise dünyadaki açlık sorunun çözülmesi için gerekli olarak 42 milyar doları yaklaşık olarak karşılıyor.

TESLA’DAKİ HİSSESİNİ SATACAĞINI SÖYLEDİ

Ancak 50 yaşındaki iş insanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda eğer BM Dünya Gıda Programı bunu kanıtlayabilirse, "Tesla’daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını" söyleyerek miktarın mevcut açlık krizini çözeceği iddiasına meydan okudu. Ayrıca paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etti.

“GEREKLİ SİSTEMLERE SAHİBİZ”

Beasley, ise Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için gerekli sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir” dedi.

“TEK SEFERLİK BAĞIŞ”

Musk, ayrıca, BM Dünya Gıda Programının hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemediğini de açıkladı. Musk "Bu eşi görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış" dedi.

Dünyanın en zengini Elon Musk rakipleriyle arayı iyice açtı Tesla’nın değerinin 1 trilyon dolar olmasıyla Elon Musk’ın kişisel serveti 288 milyon dolara ulaştı. Musk böylelikle listedeki diğer zenginlerle arasındaki farkı biraz daha arttırdı.

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