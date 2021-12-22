Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’e konuşan ITO Başkanı Şekib Avdagiç, kurun sürekli artması hem fiyatların yukarı doğru çıkmasına sebebiyet verdiği hem de kurun nereye doğru gideceği öngörüsüyle ilgili fiyatlara ayrıca risk puanları eklendiğini belirtti. Hem risk artışı hem kurun artmasıyla fiyatlarda hızlı bir yükselmeye sebep olduğunu belirten Avdagiç, “Şimdi artık iki gündür kur artık nereye oturacağı belli oldu. Buna bağlı olarak da bütün şirketler fiyatlarını yeniden gözden geçirme noktasında yola çıktılar'' dedi.

FİRMALAR HAREKETE GEÇTİ

Son iki ayda Türkiye’nin olağanüstü sorunlarla karşı kaşıya kaldığını belirten Avdagiç, bu durumun hem fiyatların artmasına hem de fiyatlara risk puanlarının eklenmesine neden olduğunu belirtti. Avdagiç, kurun iki gündür stabilize olmaya başladığını belirterek “Yeni ekonomi modelinin açıklanmasının ardından olumlu sinyaller alıyoruz. Bütün şirketler fiyatları gözden geçirme noktasında harekete geçtiler. İTO olarak dün bir çağrı yaptık. Değer zinciri içindeki tüm işletmelerin fiyatlarını yeni modele göre yapılandırmalarını, yeni maliyetlerin ona göre belirleyerek tüketiciye yansıtmalarını istedik. Onunla ilgili olumlu sonuçlar almaya başladık. Mobilya firmalarından bakliyat firmalarına, otomobil firmalarından beyaz eşyaya firmalarına kadar birçok firma bu konuda hızlı dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

HEM TÜKETİM MALLARINDA HEM DE ENDÜSTRİ MALLARINDA DÜŞÜŞ

Pek çok firmayla görüştüğünü belirten Avdagiç, belirlenecek olan fiyatların yeni modele göre uyarladıklarını kaydetti. Avdagiç, fiyat indirimlerine şu örnekleri verdi: “Türkiye’de otomotiv yapan firmalarında duble indirim yapıldı. Mobilya fiyatları yüzde 35 düştü. Bakliyat toptancıları fiyatları ortalama yüzde 35 oranında aşağı çekti. Demirin kilosu 14 TL’den 10 TL’ye indi. Dolayısıyla hem tüketim mallarının hem de endüstrinin kullandığı malların fiyatlarında düşüş var. Bu hem ticari gerekliliktir hem de ticari ahlaktır” ifadelerini kullandı. Avdagiç, uluslararası piyasalarda kontrolsüz hareketler olduğuna dikkat çekerek dikkatli olunması konusunda uyardı.

“TÜKETİCİ BU SÜRECİ DESTEKLEMELİ”

ITO Başkanı Şekib Avdagiç, bazı tarımsal girdilerde ve enerji fiyatlarında da kamudan indirim beklentisi içinde olduklarını belirtti. Tüketicinin de bu sürece destek vermesi gerektiğini belirten Avdagiç, “İndirim yapan firmalara yönelmelerini öneriyorum. Böylece hem uygun fiyata ürün alırlar hem de bu firmaları desteklemiş olurlar. Dolayısıyla hem üreticinin hem de tüketicinin özen göstermesi gereken bir süreç” tespitinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Erken seçim olmayacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

AK Parti kampı bugün başlıyor: Erdoğan yarın katılacak AK Parti'nin üç gün sürecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın katılması beklenen kampında yerel seçimlerden bugüne kadar hangi projelerin hayata geçirildiği ele alınacak.