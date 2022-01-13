Türkiye Gazetesi

TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan, doların düşeceğini bilen Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, ekonominin umut veren gidişatını değerlendiriken yeni sistemi güçleniredek çarpıcı bir öneride de bulundu.

FAİZİN 500 BAZ PUAN İNDİRİLMESİ SERT OLDU

Yeni sisteme geçişin biraz sıkıntılı olduğunu belirten Batırel, bunun nedeninin yatırımcıların ve finans çevrelerinin yeni sistemin bu denli kısa bir sürede oturtulacağına ihtimal vermemesinden kaynaklandığını söyledi. Merkez Bankasının faiz indirim kararını değerlendiren Batırel, “Faizlerin 500 baz puan aşağı çekilmesi sert oldu. Eskiden faizler 25 baz, 50 baz puan seviyelerinde geri çekilirdi. Böyle olsaydı daha sağlıklı bir sonuca ulaşırdık, diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DOLAR MUTLAKA DÜŞECEK

Doların mutlaka düşeceğini belirten Batırel, yeni sistemde insanların paralarının değerini korumak için dolar almaya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Yeni sistemin kanun haline getirilmesine rağmen bazı yerli yatırımcıların güvensizlik duyduğunu kaydeden Batırel, daha çok TL mevduat hesaplarının TL kur korumalı mevduat hesabına geçtiğine dikkat çekti. “Döviz yatırım aracı olmaktan çıktı” diyen Batırel, bazı yatırımcıların TL’ye geçmemesinin nedenini şöyle açıkladı:

ZARARLARIN KARŞILANMASI LAZIM

“Doları 18 TL’den, 17 TL’den, 15 TL’den alanlar var. Bu yatırımcılar TL’ye geçtiklerinde zarar edecekler. Bunların zararlarının karşılanması lazım ki dolarlarını bozdurabilsinler” dedi.

OCAK VE MART AYLARI KRİTİK

Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nde bankaların 14 ile 17 TL arasında bir faiz uyguladığını belirten Batırel, bunun enflasyon rakamlarına oranla düşük olduğunu vurguladı. Enflasyonun yüzde 30’larda olduğunu hatırlatan Batırel, “Aslında yeni sisteme geçilirken enflasyona yönelik de bir koruma sağlanması gerekiyordu. O vakit yeni sistem çok daha etkili olurdu” dedi.

Bankalarda 238 milyar dolar olduğunu kaydeden Batırel, “Merkez Bankasının kararına göre 21 Ocak’a kadar bankalar ellerindeki dövizin yüzde 10’unu, 18 Mart’ta kadar da yüzde 20’sini TL’ye çevirmek zorunda. Şayet dolarlarını TL'ye çevirmezlerde yüzde 1,5 TL vergisini ödemek zorundalar” dedi. Batırel, doların 18 Mart’a kadar gerçek değerine ineceğini belirterek, “9 ile 8,5 TL arasına düşecek. Mart sonunda cari açık kapanacak”

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