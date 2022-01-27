Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yeniden hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri depolama hizmetlerine olan ilgiyi de artırdı. Ortakları arasında Ali Sabancı ve Özcan Tahincioğlu gibi iş insanlarının yer aldığı ve 2007’de kurulan PratikDepo, 29 bin metreküplük depolama alanıyla yaklaşık 13 bin kişiye eşya depolama hizmeti veriyor. Evini dönüşüme verenler için en büyük sıkıntının geçici barınma ve eşyaların muhafaza edilmesi olduğunu belirten PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, son yıllarda İstanbul’dan aldıkları taleplerin yüzde 25’ten fazlasının kentsel dönüşüm ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Bir binanın yenilenmesinin 12 ila 15 ay sürdüğüne işaret eden Artemiz “Çoğu insan, geçici süre yaşayacakları evin maliyetlerini minimumda tutma çabasında. Yüksek kiralar da dikkate alındığında insanlar küçük evlere yöneliyorlar. Dolayısıyla tüm eşyasını, geçici olarak kullanacağı ikametine taşıma imkânı yok. İnsanlar eşya depolama hizmetlerine yöneliyor” dedi.

ÜÇ AYDA BİR EVE GELİYOR

Depolama hizmetini en çok talep eden ilçelerin başında Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’in geldiğini anlatan Artemiz “Evinizi kentsel dönüşüm amacıyla bir müteahhitlik firmasına verdiğinizde genellikle daha düşük metrekareye ya da daha az odaya sahip yeni bir eviniz oluyor. Dolayısıyla yeni evinize mevcut eşyalarınızın tamamını sığdıramıyorsunuz. Eşya depolama ihtiyacı bu noktada sürekli olarak kullanabilecek bir depolama ihtiyacına evriliyor. PratikDepo olarak bu ihtiyaca karşılık ‘+1 Oda’ hizmetini geliştirdik. +1 Oda hizmetimiz genellikle; yazlık-kışlık kıyafetler, hobi malzemeleri, aile yadigârı ya da mevsimsel eşyalar için tercih ediliyor. Bu hizmetimizin en büyük avantajı ise deponuz 3 ayda 1 kez adresinize ücretsiz olarak getiriliyor. İçinden dilediğiniz eşyayı alıp, yerine dilediğiniz eşyayı yerleştirebiliyorsunuz. +1 Oda hizmeti ile kentsel dönüşümle daralan hayat alanını genişletme ve evlere +1 Oda ekleme imkânı sunuyoruz.

AYLIK 99 TL’DEN BAŞLIYOR

Sigortalı eşya depolama hizmeti sunan Türkiye’deki ilk firma olduklarının altını çizen Okan Artemiz “Rutubetsiz, haşerelere karşı ilaçlanmış, küf barındırmayan, ısıya ve soğuğa dayanıklı, aynı zamanda üst düzey güvenlikle korunan depolarımız aylık İzmir ve Ankara için 99 TL, İstanbul için de 145 TL’den başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor” dedi.

EV ALACAKLARA REHBER OLACAK

Çiftler, kendilerine en uygun evi seçerken tercihlerini, aidat ve ev eşyası yoğunluğu gibi maddi unsurları da göz önünde bulundurarak metrekaresi küçük bir evden yana kullanabiliyor. Fakat bu noktada geleceği de göz önünde bulundurmak çiftlere avantaj sağlıyor. Kullanıcıların kredi ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran olayinkolayi.com, yeni konut sahibi olma sürecinde de merak edilen soruları cevaplayarak tüm olası masrafları hesaplıyor. Konut asistanı, gelire göre ne kadarlık bir ev satın alınabileceğini, tapu masraflarının ne tutacağını, emlak komisyoncusuna ödenecek hizmet bedelini ve taşınma masraflarını tek ekranda görebilme fırsatı sunuyor.

HEDEF EGE VE AKDENİZ'E YAYILMAK

İstanbul, İzmir ve Ankara’da aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren firma, önümüzdeki dönemde profesyonel eşya depolama hizmetinde Ege ve Akdeniz’e yayılmayı hedefliyor. Öncelikli lokasyonlarını Muğla, Antalya, Bodrum, Marmaris ve Ayvalık olarak belirleyen firma, 2022 sonuna kadar müşteri sayısında yüzde 20’lik bir artış yakalamayı hedefliyor.

Kentsel dönüşüm hızlanıyor: 50 bin sosyal konut yapılacak Kentleşme giderek hızlanırken, konut yapımı ve kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar gelecek yıl da devam edecek. TOKİ, 50 bin sosyal konutluk proje hayata geçirecek.

Meclis'ten kentsel dönüşüme ivme kazandıracak öneriler Hızlı bir tarama modeli ile yapı envanterinin çıkarılması, bu envanterle öncelikli kentsel dönüşüm projelerinin belirlenmesi istenen Meclis Deprem Araştırma Komisyonu raporunda, kentsel dönüşümle ilgili davaların öncelikle sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.