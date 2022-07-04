Türkiye Gazetesi

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 olurken Haziran ayında enflasyon ise yüzde 4.95 arttı. Her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oluyordu. Buna göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 44,54 olarak gerçekleşti ancak geçtiğimiz ay kira düzenlemesi ile ilgili yeni karar alındı. Buna göre kira zam sınırlaması yüzde 25 olarak belirlendi.

ÜST SINIR YÜZDE 25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira zamları ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

Bu açıklamaya göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Enflasyon rakamları daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacak.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ ZAM HESAPLAMASI

Eski kira: 2000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 3750 TL

Eski kira: 3500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 5000 TL

Eski kira: 4500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 5625 TL

Eski kira: 5000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 6250 TL

Yüzde 25 zam sınırı kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getirdi Kira artışında yüzde 25’lik zam sınırı kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Kiracılar alınan kararın doğru olduğunu belirtirken, ev sahipleri ise enflasyon oranının altında olan zam sınırından memnun olmadı. Mahkemelerde görülen anlaşmazlık davaları da alınan karar ile birlikte artmaya başladı.