Türkiye Gazetesi

Online emlak arama sitelerinden birinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de en fazla kiralık konut, İstanbul’un Esenler, Kocaeli’nin Çayırova, Ordu’nun Fatsa, Manisa’nın Turgutlu ve Amasya’nın Merkez ilçelerinde arandı. Verilere göre İstanbul’dan sonra en fazla kiralık konut araması Trabzon’da yapıldı, ilanlar en çok bu ilde arandı. İl bazında ev kiralama arayışında sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, Kocaeli ve Eskişehir yer aldı. Zingat Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, satılık konuta gösterilen talebin büyüdüğünü, konut satışlarının yüzde 31 arttığını, bu sebeple kiralık konut sayısının azaldığını söyledi.

Fahiş zam yapan ev sahipleri kira alamıyor Geçen yıldan itibaren başlayan konut kiralarındaki artış ev sahiplerinin başına bela oldu.

Konut piyasasında kira krizi derinleşiyor: Ev sahipleri kira almakta zorlanıyor Konut piyasasında kira krizi derinleşiyor. Konutta arz sıkıntısı sektörü olumsuz eklerken fahiş kira fiyatları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Fahiş fiyattan konutlarını kiraya veren ev sahipleri kiralarını alamıyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Değerinin üzerinde fiyatla kiralanan konut ve dükkanlar konusunda konut sahiplerini uyardı.