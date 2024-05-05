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Üretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin dünya genelindeki kuruluşlarda üretken yapay zekâ kullanım oranları araştırmasına göre üretken yapay zekâ en az hukuk alanında kullanılıyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ -  Üretken yapay zekâ araçlarının hızla gelişmesiyle her geçen gün daha fazla profesyonelin yapay zekâyı benimsediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dünya genelindeki kuruluşlarda üretken yapay zekâ kullanım oranlarını araştırdı.

Buna göre; üretken yapay zekâ, yüzde 46’lık oranla en çok bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanında kullanılıyor. Onu yüzde 41 ile pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, Ar-G,ve ürün geliştirme, yüzde 35 ile strateji ve operasyon süreçleri takip etti. Üretken yapay zekânın en az kullanıldığı alan ise yüzde 21 ile hukuk oldu. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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