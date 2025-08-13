Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek'ten cari açık rakamlarını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden cari denge rakamlarını değerlendirdi. 

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda, "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor. Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

