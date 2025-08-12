Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı! Muhammen bedel 37 milyon lira

TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı! Muhammen bedel 37 milyon lira

TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı! Muhammen bedel 37 milyon lira
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Özçay İplik Tekstil'i  kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı. Muhammen bedelin 37 milyon 300 bin lira olduğu ihale için, 3 milyon 730 bin lira teminat yatırılması gerekiyor. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Özçay İplik Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUHAMMEN BEDEL 37 MİLYON 300 BİN LİRA 

Muhammen bedelin 37 milyon 300 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

TEMİNAT BEDELİ 3 MİLYON 730 BİN LİRA 

İhaleye katılabilmek için 3 milyon 730 bin lira teminat yatırılması ve 2 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 3 Eylül saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

