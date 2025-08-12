Ünlü marka da listede! Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. Bir ilkokul kıyafeti ve 2 oda kokusunun satışı yasaklandı. Söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin satışı yasaklanırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.
3 ÜRÜN DAHA LİSTEDE
Bakanlık son duyurusunda 3 ürünün daha satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Yasaklanan ürünler arasında 2 oda kokusu ve 1 okul kıyafeti bulunuyor.
OKUL KIYAFETİ YASAKLANDI
Edirne Şükrüpaşa İlkokulu'na ait okul kıyafeti, çocuk giyiminde güvenlik riski nedeniyle yasaklandı. Bakanlık polardaki büzme ipi güvensiz buldu.
2 MARKAYA AİT ODA KOKULARI RAFLARDAN TOPLATILIYOR
"Öncü" ve "Bargello" marka oda kokuları da yasaklanan ürünler arasında yer aldı. Bakanlık 2 ürünün de güvensizlik nedenini şöyle açıkladı: "Ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan dokunsal mukavva gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir."