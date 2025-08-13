Üretim ve ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı! Yüksek teknolojide zirve

EKONOMİ SERVİSİ - Yıllardır teknolojide hızlı ilerlemeyi sağlayacak yatırımlara öncelik verildi, kritik ve stratejik ürünler desteklendi. Özellikle savunma sanayisi alanında yerlileşme yatırımları, uzay teknolojisi ve iletişim teknolojisine yatırım desteklendi. Bu destekler sayesinde yüksek teknoloji içeren özellikle savunma sanayi, elektronik, havacılık, biyoteknoloji, yazılım ve ileri tıbbi ekipman gibi sektörlerde yoğunlaşan teknolojik atılımlar gerçekleşti. Savunma sanayisinde yüzde 80’lere yaklaşırken, savunma sanayisinde silahlı-silahsız insansız hava araçları, yer ve hava füzeleri, elektronik harp sistemleri, zırhlı araçlar üretip ihraç etmeye başladı. Özel şirketler tarafından akıllı ev cihazları, televizyonlar, bilgisayarlar, birbiriyle konuşan elektrikli ev aletleri üretilip dünyaya satılırken, mobil iletişim ve teknoloji şirketlerinin çok önemli çözümleri bulunuyor.

Bu ürünlerin ihracatında da hızlı bir büyüme yaşanıyor. 2022 yılında yüksek teknoloji ürün ihracatı 7,4 milyar dolar seviyesindeydi ve bu miktar, toplam ihracatın yüzde 3’ünü teşkil ediyordu. Orta ve yüksek teknoloji ürün ihracatı aynı yıl 81,2 milyar dolar olurken, bu miktar 2023’te 97.3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ise yüksek teknolojili ürün ihracatı 10 milyar dolara ulaştı. Haziran 2025 itibarıyla ise yüksek teknoloji ürün imalatı yüzde 88,2 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalatında da yüzde 2,6 artış kaydedildi. Orta-düşük teknolojili ürünlerde son 16 ayın, düşük teknolojide ise 3 yılın rekoru görüldü. Türkiye’nin 6 ayda yaptığı ‘kritik teknoloji’ ihracatı da 52 milyar doları buldu. Bu ürünler yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünleri içerdi.

‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda yürütülen teknoloji atılımı sayesinde 2011’den bu yana görülen en yüksek değer gerçekleşirken, alt sektörler itibarıyla en hızlı büyüyen sektörler, 175,1’lik endeks değeriyle makine ve ekipmanları öne çıktı. 164,4 ile bilgisayarlar ve elektronik optik ürünler yine teknolojinin geldiği seviyeyi gösterdi.

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİDE DE HIZLI ATILIM

Orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı ise 47,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu kategoride en çok ihracat yapılan alanlar: Motorlu kara taşıtları: 18,7 milyar dolar Elektrikli teçhizat: 9 milyar dolar Makine ve teçhizat: 8,8 milyar dolar

Kimyasal ürünler: 8,5 milyar dolar Silah ve mühimmat: 1,5 milyar dolar Hava ve uzay makineleri: 464 milyon dolar Tıbbi cihazlar ve ekipmanları: 506 milyon dolar

İLK 6 AYDA TEKNOLOJİDE BÜYÜK ADIM

Yüksek ve orta yüksek teknolojik ürünlerin ihracatı artıyor. İşte onlardan bazıları: 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı yüzde 5,9 artış göstererek 4,4 milyar dolara ulaştı. Başlıca sektörler arasında: Hava ve uzay araçları üretimi: 1,6 milyar $ Bilgisayar, elektronik ve optik ürünler: 1,5 milyar $ Eczacılık ürünleri ve tıbbi kimyasallar: 1,3 milyar $

50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHA-SİHA

Küresel SİHA pazarında %60 paya sahip Türkiye havacılık sanayisinden 2024’te 7,15 milyar dolar ihracat geliri elde etti. 50’den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi. TB2 34 ülkeye, Bayraktar Akıncı 10 ülkeye satıldı. Bı yıl sadece altı ayda 2,4 milyar dolarlık İHA ve SİHA satıldı, yıl sonu hedefi 10 milyar dolar. Yeni teslimatların Hırvatistan, Romanya, BAE’ye yapılmasına dair anlaşma imzalandı. İHA ve SİHA ihracatında Türkiye, ABD, Çin ve İsrail’i geride bırakmıştı.

TEKNOLOJİ İHRACATINDA PEŞ PEŞE REKORLAR

● Kritik teknoloji ihracatı 51,9 milyar dolara ulaştı.

● Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı 4,4 milyar dolar oldu. Birinciliiği 1,6 milyar dolarla hava ve uzay araçları aldı.

● Orta-yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 47,5 milyar dolara ulaştı. Motorlu kara taşıtları, bu alanın lideri.

● Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatının toplamı, 2023’te 97,3 milyar dolarken, 2024’te 101,1 milyar dolara ulaşmıştı.

● 2024’te 4,8 milyar dolar olan yazılım ihracatının bu yıl 6 milyar doları bulması bekleniyor.