Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Galatasaray’ın Beykoz Riva’daki arazisi üzerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle, Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen Düşler Vadisi’nin ilk etabında teslimler başlarken, üç yıl önce satışa çıkarılan projede villalar, üç kat prim yaptı. Söz verdikleri tarihte teslimleri gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz “Toplam 1.330 villadan oluşan projemizde satışa sunduğumuz 700 villadan 632’si satıldı. 509 villadan oluşan ilk etabımızı da tamamladık” dedi. 2+1’den 6+1’e kadar villa seçenekleri sunan projede yaklaşık 200 villadan oluşan yeni bir etabı da 10-15 güne kadar satışa sunmaya hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz “Üç yıl önce satışa sunduğumuzda metrekare satış fiyatı 8 bin TL civarındaydı. Bugün 20-25 bin liraya geldik” diye konuştu. Yılmaz, önümüzdeki günlerde bu rakamların daha da artacağını söyledi.

KUR ARTIŞIYLA GÜNDE 7-8 VİLLA SATIYOR

Dövizdeki yaşanan artış sonrası kimi yatırımcıların konuta yöneldiğini kaydeden Yılmaz “Son bir haftada dolardaki hızlı yükseliş sonrası satış ofisimize gelenler arttı. Günde 7-8 adet villa satmaya başladık. Ön talepte gelen müşterilerimize eski fiyatlarla satış yaptık. Orada zararı sineye çektik. Ancak yeni gelen müşterilerimize dün itibarıyla artık yeni fiyatlarla satmaya başladık” ifadelerini kullandı. Pandemi şartlarında emita fiyatlarının artmasıyla inşatta maliyetlerin yükseldiğini aktaran Yılmaz “Son 3-4 yılda alınan ruhsat sayısında düşüş söz konusuydu. Pandeminin ilk dönemlerinde sektörde duraklama yaşadık. Fakat sonrasında yüz yüze eğitime geçilmesi ve evden çalışmanın azalmasıyla İstanbul gibi büyük kentlerde konut talebinde patlama oldu. Kiralar ve satış fiyatları da arttı. Fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Fiyatlardaki artış son 1 haftadaki kur etkisi yanında globalde yaşanan emtia artışlarından da kaynaklanıyor. Biz de gelen maliyetleri fiyatlara ekleyerek yola devam ediyoruz” diye konuştu.

'Konutta faiz düşüyor, talep artıyor' Geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrasında kamu bankaları sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Konutta faizin düşmesinin talebi arttırdığını belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü” dedi.