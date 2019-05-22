Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ise şunları kaydetti:

"Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz."

"AVRUPA İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Avrupa Parlamentosunda yapılacak olan seçimlere ilişkin, herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını gördüklerini belirten Çellik, şöyle devam etti:

"Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."

"İDLİB MUHTIRASI REJİM TARAFINDAN SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Suriye'de Esed rejim güçlerinin sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza attığını söyleyen Çelik, "Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur." diye konuştu.

ABD-İRAN HATTINDAKİ GERİLİM

ABD-İran ilişkilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, "Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır. ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo." dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir. Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN 19 MAYIS TÖRENİNE DAVET EDİLMEMESİ

HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi ilişkin bir soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi."

S-400 ALIMI

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin ise şunları aktardı:

"Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır."