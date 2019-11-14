Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gündemimizde yer alan konulara ilişkin samimi görüşmeler gerçekleştirdik.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine değindik.

Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik.

"ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK, ÖZGÜVENİMİZ TAM"

(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.

PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık.

(Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana.

104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır.

"TEMSİLCİLER MECLİSİ KARARLARI BİZİ İNCİTTİ"

Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Temsilciler Meclisi kararları bizi incitti.

Ülkemiz, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bu uğurda şehitler veren tek NATO müttefikidir.

Terörle mücadele kararla sürecek.

"S-400 VE F-35 SORUNUNU DİYALOGLA AŞABİLİRİZ"

(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur.

(Suriye) Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır.

Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir.

Sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık.

Güvenli bölgenin önemine inanıyorum.

"BELGELERİ TRUMP'A VERDİK"

FETÖ bir terör örgütüdür.

FETÖ'nün ABD'deki varlığı sona erdirilmeli.

S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz.

2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti.

FETÖ konusunda belgeleri Trump'a verdik.

(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim ettik.

"MEKTUPLARI TRUMP'A TEKRAR TAKDİM ETTİM"

Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim.

Bir teröristi muhatap alması beni üzdü.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.

Erdoğan ile Suriye'deki durumu müzakere ettik.

Üretken bir toplantı gerçekleştirdik.

Gerçekleşen müzakereler oldukça başarılıydı.

Ekonomik ilişkilerimizin büyük bir potansiyeli var.

İstikrarlı ve barışçıl bir Ortadoğu için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor.

S-400 konusunu konuştuk. Umarım çözeriz.

Türkiye F-35 için çok önemli parçalar üretiyoruz.

Türkiye, ABD'nin çok iyi bir müttefiki.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticareti hedefliyoruz.