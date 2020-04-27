Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda koronavirüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
27.04.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
699905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699905.aspx
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