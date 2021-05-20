Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, Meriç/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
20.05.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsın, Edirne'deki hudut kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,FETÖ,
790428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790428.aspx
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