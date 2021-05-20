Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, Meriç/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.