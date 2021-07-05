Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 60 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem sorumlusu" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.