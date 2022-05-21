Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Yarın bazı yollar "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" sebebiyle trafiğe kapatılacak ancak valilik kapatılacak yollar için alternatif güzergahların olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu.

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