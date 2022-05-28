Türkiye Gazetesi

ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation(HRF) geçtiğimiz hafta Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny 'Diktatörleri Çiğneyin' isimli bir kampanya gerçekleştirmiş, Putin, Kim Jong-Un, Şi Cinping, İran lideri İbrahim Reisi, Suudi Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin posterlerini yere sererek katılımcılardan liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini göstermeleri istenmişti

ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastığı görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

O görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak video paylaşan FETÖ'CÜ Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

ABD'li Türklerden FETÖ'cü Enes Kanter için Wall Street Journal'a protesto ABD'de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'in Türkiye'nin demokrasisine dil uzattığı sözlerine sayfalarında yer veren Wall Street Journal (WSJ) gazetesini New York'taki merkezi önünde protesto etti.

ABD’deki FETÖ Şebekesi: Enes Kanter FETÖ'nün ABD yapılanması içinde yer alan ve firari isimlerin başında gelen basketbolcu Enes Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor.

FETÖ'cü Enes Kanter için kırmızı bülten başvurusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenleyerek, Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu