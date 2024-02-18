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    • Haberler > Gündem > İsteyince oluyormuş! Gaziantep sokak köpeği problemini çözdü

    İsteyince oluyormuş! Gaziantep sokak köpeği problemini çözdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsteyince oluyormuş! Gaziantep sokak köpeği problemini çözdü
    Gaziantep, Fatma Şahin, Sokak Köpeği, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İki gün Gaziantep sokaklarında, devasa parklarında dolaştım, bir tek sokak köpeğine rastlamadım. Sırrını Başkan Şahin’e sordum, nasıl çözdüklerini anlattı.

    Gaziantep Büyükşehir’e yeniden aday olan Fatma Şahin, projelerini anlattığı programda devasa yatırımlara dikkat çekerken, Türkiye’nin en büyük dertlerinden biri olan sokak köpekleri meselesi Gaziantep’in gündeminde bile yoktu. Çünkü yıllardır işi sıkı tutup, rehabilitasyon merkezlerinde yaptıkları kısırlaştırmalarla problemin büyümesini önlemişlerdi.

    HAZIR MAMA İLE DOĞUM İLİŞKİSİ

    Şahin, kısırlaştırma ile ilgili önemli bir tespitte de bulundu. Hazır mamalarla ilgili ortaya atılan ‘üremeyi artırdığı’ iddialarına dikkat çeken Şahin, “Kısırlaştırma doğum sonrası sütten kesilince yapılabiliyor. Ancak hayvanlarda sütten kesilme ile yeniden hamilelik arasındaki sürenin çok azaldığını gördük. Bu da işimizi zorlaştırıyor” dedi. 

    DEVASA BARINAKLARLA HERKES GÜVENDE

    Büyükşehir Belediyesinin 15 dönümlük yeni rehabilitasyon merkezindeki canlılar, her gün şehirdeki restoranlardan toplanan ve özel makinelerde öğütülen yiyeceklerle besleniyor.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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