Adreslerinde olmayan Suriyeliler nerede?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Suriyeliler konusunda çok net açıklamalar yapıyor ama nedense muhalefet işin içinde bir bit yeniği arıyor! Sayın Yerlikaya, Türkiye’deki tüm yabancıların adres tahkikatlarını yaptırdıklarını belirterek “Tek tek sayıyoruz. Türkiye’de net ne olduğunu biliyoruz” dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca, Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen harekâtlar sonrasında oluşturulan güvenli bölgeler sayesinde göçü kaynağında durdurduklarını da ekledi.

Suriyelilerin 3 milyon 103 bin 606’sı geçici koruma kapsamında. 1 milyon 109 bin 25’i ikamet izniyle kalanlar ve 224 bin 698’i uluslararası koruma kapsamındakiler olmak üzere toplam 4 milyon 437 bin 325 yabancı bulunuyor...

3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146’sının adres bilgileri güncel değil. Bakan Yerlikaya,diye de ekledi...

Şimdiye kadar adres bilgilerini güncellemeyenler için 14 günlük (bugün itibarıyla 11 C.K.) bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya,dedi.

Peki bu ne demek? Mesela bir Suriyelinin ikamet kaydı Esenyurt’ta. Ama şu an için bölgesinde inşaatta çalışıyor olabilir. Hükûmet ona adresini güncelle diyor. Bu kadar basit. Ya da kaydı Gaziantep’tedir ama İstanbul’da olabilir. O kişi şayet adres güncellemesi yapmazsa ülkeden gitmiş sayılacak. Suriye’ye de dönmüş olabilir veyahut Avrupa’ya gitmiş olabilir. Gerçi yabancı düşmanlığının bu kadar çok olduğu yerde Suriyelilerin burada durmaması da anlaşılabilir bir şey!..

Ali Yerlikaya gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyeli sayısının son bir yılda 132 bin 288, son 5 yılda ise 687 bin 706 olduğunu söyledi. Bu da çok ciddi bir rakam.

Bakan Yerlikaya, sınır güvenliğine bugüne kadar 950 milyon dolar (30 milyar lira) harcama yapıldığını, 2024 yılı için de 136 milyon dolar (4,5 milyar TL) bütçe ayrıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya,dedi. İçişleri Bakanlığı 1 milyon 187 bin 790 kişiye,diye sormuş.ifadelerini kullandı.

13 yılda Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 733. Bu kişilerin de çoğu Türkiye’de iş kuran veya iş gücüne önemli katkıda bulunanlar.

Evet, rakamlar bunlar... Ama bu rakamları abartanlar ve hatta saçmalayanlar var!.. "12 milyon yabancı var" gibi gerçekle bağdaşmayan rakamlar ortaya atıyorlar. Bir kere o kadar kalacak kişi için ev yok. O yalanı ortaya atanlar da bunu biliyor...

Bir de Afrikalılara bakalım. Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 2 milyon Afrikalı bulunduğu iddialarının doğru olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalının Türkiye’ye geldiğini ve 6 milyon 445 bininin çıkış yaptığını söyledi Bakan Yerlikaya. Bunlardan 142 bin 423’ünün ikamet izni ile kaldığını, vize süresi devam edenlerin sayısının ise 7 bin 302 olduğunu kaydetti. Geriye 25 bin 109 kişinin kaldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, Frontex verilerinde Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalının Avrupa’ya geçtiğinin belirtildiğini hatırlatarak söz konusu Afrikalıların bu kişiler arasında olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti...

Umarım muhalifler gerçekleri çarpıtmazlar. Çünkü bu meseleler çarpıtılmayacak kadar önemli.