Bahisçi hakemler ve bile bile lades

2011’deki sözde şike davası FETÖ’cülerin davasıydı. Hedef ortalığı karıştırmak ve Aziz Yıldırım’a diz çöktürmekti. Başarılı olamadılar. Ama Türk Futbolu bu süreçte inanılmaz zarar gördü. Hâlâ da toparlanabilmiş değil.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Spor yasasına göre hakemlerin yasal ya da yasa dışı bahis oynamaları yasak. Çünkü bahis oynayan hakem kendi yöneteceği maça da hile karıştırır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada,dedi.

Açıklamada, bu kapsamda MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının temin edildiği ve edilmeye devam edildiği belirtildi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bahis hesabı olduğu açıklandı. Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal TFF talimatıyla hakemlerin bahis hesabı açtığı iddiası ve söz konusu isimlerin de soruşturmaya dâhil olup olmayacakları hakkında şöyle dedi:

Türkiye gazetesi futbol yazarı Tahir Kum, bahis skandalıyla ilgili şunları söyledi:

Ankaraspor ve Nazillispor’dan biri galip gelse Zonguldak Kömürspor ligde kalacaktı. İki takım da şut çekmeden maçı bitirdiler.

Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masörnedeniyle PFDK'lık olmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.

Hakemler neden bahis oynadılar? En önemli konu bu. İşin ucunda para kazanma olduğu muhakkak. Ama acaba tek sebep para mı? Neden bile bile lades dediler?

Savcılığın araştırmasıyla tüm detaylar ortaya çıkacaktır.