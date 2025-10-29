Bahisçi hakemler ve bile bile lades

2011’deki sözde şike davası FETÖ’cülerin davasıydı. Hedef ortalığı karıştırmak ve Aziz Yıldırım’a diz çöktürmekti. Başarılı olamadılar. Ama Türk Futbolu bu süreçte inanılmaz zarar gördü. Hâlâ da toparlanabilmiş değil.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Spor yasasına göre hakemlerin yasal ya da yasa dışı bahis oynamaları yasak. Çünkü bahis oynayan hakem kendi yöneteceği maça da hile karıştırır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, “27 Ekim tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmektedir. Bu hakemlerin tespiti ile haklarında '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet', '7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir” dedi.
Açıklamada, bu kapsamda MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının temin edildiği ve edilmeye devam edildiği belirtildi.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bahis hesabı olduğu açıklandı. Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal TFF talimatıyla hakemlerin bahis hesabı açtığı iddiası ve söz konusu isimlerin de soruşturmaya dâhil olup olmayacakları hakkında şöyle dedi:
"Sponsorluk anlaşmasıyla bu iki ligin adı Misli.com oldu. Bu liglerde görev yapan hakemler maçları izlemek isterler. Bunun için o siteye üye olmak gerekiyormuş. Zaten Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında da var; 571 hakemden 152 tanesi bahis oynamış, diğerleri maçları izleyebilmek için sadece üye olmuşlar. TFF sitesinde yayımlanan basın toplantısı haberinde, Hacıosmanoğlu 'Bahis hesabı olana kötü gözle bakmayalım, maç seyretmek için de üye olabiliyorlar. Dolayısıyla bu durum konu dışı, yani herhangi bir cezai yaptırımı yok. Hatta bazı hakemler, üyeliğe ihtiyatlı yaklaşmışlar; eşinin veya arkadaşlarının üzerine üyelik yapmışlar.”
Türkiye gazetesi futbol yazarı Tahir Kum, bahis skandalıyla ilgili şunları söyledi:
"Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1,5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi..”
Ankaraspor ve Nazillispor’dan biri galip gelse Zonguldak Kömürspor ligde kalacaktı. İki takım da şut çekmeden maçı bitirdiler.
Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör "bahis oynanması" nedeniyle PFDK'lık olmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.
Hakemler neden bahis oynadılar? En önemli konu bu. İşin ucunda para kazanma olduğu muhakkak. Ama acaba tek sebep para mı? Neden bile bile lades dediler?
Savcılığın araştırmasıyla tüm detaylar ortaya çıkacaktır.
