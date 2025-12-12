Millî güvenlik sorunu olarak yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar

Son günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı sanal bahis ve sanal kumara karşı verdiği mücadele inanılmaz. Hem psikolojik hem ekonomik olarak ülkemize ve insanımıza verdiği zarar korkunç boyutlarda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu, millî güvenlik sorunu olarak gördüklerini ve sonuna kadar üzerine gideceklerini söyledi.

İki gün önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Pazarlama Bölümü öğrencisi İrem Gül Karakuş, kaldığı Nesibe Hatun Kız Yurdu'nun penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. İddiaya göre, 21 yaşındaki öğrenci sanal kumarda kaybettiği büyük meblağdan dolayı hayatına son vermiş.

Konya, Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan gelen ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı...

Sadece iki örnek verdim. Sanal bahis ve sanal kumar ciddi sorun. Genç yetişkin fark etmez çok kişi sanal kumar oynuyor. Kadınlarımız ve kızlarımız bile bu dünyaya esir olmuş durumdalar. Yuvalar yıkılıyor ve hayatlar kararıyor. İnsanlar ellerinde avuçlarında ne varsa kaybediyorlar. Bu konunun sonuna kadar üzerine gitmek lazım.

Tabii yasa dışı bahis ve kumara nasıl alışılıyor onun da üzerinde durmak gerekir. Kumar bağımlılığı başka hiçbir bağımlılığa benzemez. En iyisi başlamamak ve başlayacak ortamı yok etmek. Gençlere, “oynama” deyince olmuyor. Onlara başka güzel alışkanlıklar kazandırmalıyız. Yoksa gençliğin bir kısmı böyle heba olacak.

Yurt dışına giden paranın da haddi hesabı yok. Çünkü yasa dışı bahis ve kumar olayı cari açığa bile sebep oluyor. Tabii yasa dışı bahsi azaltmanın yollarından biri yasal bahis oranlarını ve bu işi yapan şirket sayısını artırmaktan geçer. Rekabet olursa ve ödül oranları yüksek olursa kimse yasa dışı bahse gitmez. Diğer türlü mutlaka yasa dışı bahis oynamanın bir yolu bulunuyor.

Enver Aysever’i ciddiye almak

Muhalif gazeteciler içerisinde herhâlde en vasatlardan biri Enver Aysever. Bir türlü istediği kariyere gelemedi Aysever. Kendi mahallesinde bile ciddiye alanı yok. Gündeme de gelemiyor. Gündeme gelmek için de zırvalıyor! Dün de acayip zırvalamış ve başını belaya sokmuş.

1930 model komünist olan Enver şöyle demiş:

"Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur. Solcu olmak insan olmanın birincil şartıdır…”

Her korkak muhalif gibi “kastım o değildi” demiş. Peki neydi kastın? “Sağcılar ahlaksızdır” ne demek?

Aysever bunları gündeme gelmek için yapıyor ama yeteneksiz olduğu için baltayı sürekli taşa vuruyor.

Aysever dün tutuklandı. Keşke tutuklanmasaydı. Hepimiz gereken haklı tepkiyi gösterdik. O da gereken dersi almıştır. Aysever asla ciddiye alınacak biri değil. Hem bir kaybeden hem de zavallı. AK Parti’nin 23 yıllık iktidarında bu boş beleş isimlerin katkısı çok oldu.

Ama akıllanmazlar. Böyle gelmiş, öyle giderler...

