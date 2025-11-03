Teknoloji her şeyi dönüştürüyor

Muhtemelen bundan 10 sene sonra banka şubelerine ihtiyaç kalmayacak. Bir iki şube dışında hepsi kapanacak. Çünkü telefondan her türlü havale, EFT, kart ödemesi yapılıyor...

Belli bir zaman sonra faturaların hepsi dijital olarak telefona gönderilecek. Kâğıt fatura azaldı ama yakın zamanda komple bitecek. Kâğıtla yapılan ne varsa bitecek...

Düşünün bundan 10 sene önce WhatsApp bu kadar yaygın değildi. Şimdi hayatın vazgeçilmezi... Sosyal medya mecraları birer ticarethane hâline geldi.

Elektrikli araçlar pazarda ciddi yer kaplıyor. 10 seneye kalmaz elektrikli araçlar her yerde olacak ve benzinli araçlar antika sayılacak...

Yapay zekâ şirketi Nvidia’nın piyasa değeri tam 5 trilyon doları geçti. Amazon’un 2,6 trilyon dolar, Tesla’nın 1,43 trilyon dolar değeri var... Nvidia geriden geldi ama farkı açıyor. Bundan sonra yapay zekâ şirketleri borsada uçuşa geçecek demek...

Gazete Oksijen bu konuda şöyle yazmış:

“Bir yapay zekâ veri merkezindeki en büyük maliyet kalemi işlem gücünün kendisi. Bernstein, toplam harcamanın yaklaşık %39’unun GPU’lara gittiğini tahmin ediyor. Bu alanda başı Nvidia’nın GB200 ve yakında çıkacak Rubin serisi gibi yapay zekâ çipleri çekiyor.

Nvidia’nın %70’lik brüt kâr marjını dikkate alan Bernstein, şirketin toplam yapay zekâ veri merkezi harcamalarının neredeyse %30’unu kâr olarak cebine koyduğunu hesaplıyor. İşte bu yüzden Nvidia yaklaşık 5 trilyon dolar değerinde bir dev.

TD Cowen verileri, her bir gigawatt’ın 1 milyondan fazla GPU yongasına denk geldiğini gösteriyor. Nvidia’nın dökümhane ortağı TSMC, bu bileşenlerin üretiminden gigawatt başına 1,3 milyar dolar kazanıyor.

AMD ve Intel gibi diğer çip üreticileri arayı kapatmaya çalışırken, Google, Amazon ve Microsoft gibi hiper ölçekli şirketler toplam sistem maliyetini azaltabilecek özel yapay zekâ hızlandırıcılarına (ASIC) yatırım yapıyor. Yine de, Bernstein ve TD Cowen analistlerine göre GPU’lar ekonomik çekim merkezinin tam kalbinde yer alıyor.”

Bugün 5 trilyon dolar eden Nvidia yarın 10 trilyon dolar da eder. Bundan sonra çıkacak her telefon yapay zekâ işletimli olacak...

19. yüzyılda insan gücüne ihtiyaç yüzde 90’dı. 20. yüzyıl başında bu yüzde 80’e düştü. 2000’lerin başında yüzde 37’ye kadar indi. Yakında bu yüzde 10’a kadar düşer...

Ülkeler de buna göre tavır almalı. Her şey çabuk değişiyor. Ordular bile yakın zamanda yapay zekâ ile yönetilecek. 1 gigawatt’lık bir yapay zekâ veri merkezini işletmek, yılda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık elektrik tüketiyor. Personel maliyetleri ise neredeyse yok denecek kadar az. Bernstein’a göre bu dev merkezler, yılda 30 bin ila 80 bin dolar arasında maaş alan sadece 8 ila 10 kişiyle yönetilebiliyor.

Tabii enerjiye ihtiyaç yoğun olacak. Enerjiyi elinde tutan yapay zekâ işinde de başarılı olur. Amerika bu konuda öncü. Diğer ülkeler de yatırımlarını artıracaktır.