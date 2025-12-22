“Üç Aylar" dün başladı...

Receb ayı, Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli idi. Bu ayda muhârebe etmek günâh idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi.

Mübârek “Üç Aylar"dan Receb ayı, dün başladı. Üç ayların her üçüne de hürmet etmelidir. Hürmet etmek ise, günâhlardan uzaklaşmakla ve ibâdetleri yapmakla olur. Hürmet edip, saygı gösteren, kat kat karşılığını görecektir. Fakat, bu mübârek zamanlarda va’dedilen sevâplara kavuşabilmek için, her şeyden önce i’tikâdı düzeltmek lâzımdır. Yine, doğru ilmihâl bilgilerini öğrenmek ve yaşayışını bunlara uygun hâle getirmek gerekir.

Ayrıca, bu mübârek aylarda, çok tevbe ve istiğfâr etmeli, kazâya kalmış namazlarını, oruçlarını, zekâtlarını, sadaka-i fıtırlarını, kurbânlarını hemen kazâ etmeye başlamalıdır. Bir an önce bu borçlardan kurtulmak için çalışmalıdır.

Receb ayı, âyet-i kerîmede de geçtiği gibi [Tevbe, 36] 4 harâm ya’nî dört kıymetli, hürmete lâyık aydan biridir.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

“Harâm aylar, Muharrem, Receb, Zilka’de ve Zilhicce aylarıdır.” [İbn-i Cerîr]

MÜBÂREK REGÂİB GECESİ

Receb ayının ilk Cuma gecesine “Regâib Gecesi” denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cum’a gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır...

İdrâkiyle şereflendiğimiz Receb ayı, Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli idi. Bu ayda muhârebe etmek günâh idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Zâten “Receb” demek, “mürecceb, mu’azzam, muhterem, kıymetli” demektir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Receb ayında, takvâ üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbî, onu mağfiret et” derler.”

“Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girerler.” [Deylemî]

“Receb büyük bir aydır. Allah, bu ayda hasenâtı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennemin 7 kapısı kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münâdî, ‘Geçmiş günâhların affoldu’ der. Receb ayında Allahü teâlâ, Nûh aleyhisselâmı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.” [Taberânî]

Regâib gecesinin kıymeti de, çeşitli hadîs-i şerîfler ile bildirilmiştir. Muhtelif hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regâib gecesi, Berât gecesi, Cuma gecesi, Ramazân bayramı gecesi ve Kurbân bayramı gecesi.” [İbn-i Asâkir]

“Receb'in ilk Cuma gecesini [Regâib gecesini] ihyâ edene, kabir azâbı yapılmaz. Duâları kabûl edilir. Yalnız, yedi kimsenin duâsı kabûl olmaz: Fâizci; müslümanları aşağı gören; ana-babasına eziyet eden; Müslüman olan ve dînin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın; çalgıcı; livâta ve zinâ eden; beş vakit namazı kılmayan.” [Bunlar, tevbe ederlerse, bunlar da affolunurlar.]

