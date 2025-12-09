Hindistân'a dâir birkaç kelime...

Hindistân; dînler, kültürler, diller, renkler ve ırklar mozaiği olan bir ülkedir. Önemli şehirleri: Yeni Delhî, Bombay, Kalküta, Mandras, Haydarâbâd, Agra ve Benares’tir.

Bâbürlü mi’mârîsinin şâheseri olan Tac Mahal’de hem Şâh Cihânın eşi Mümtâz Mahal’in kabri [zâten bu eser onun için yaptırılmıştır], hem de kendisinin kabri vardır. [Son araştırmalara göre, Tac Mahal’i Mi’mâr Sinân’ın talebelerinden olup Hindistân’a giden Osmânlı Mi’mârı Yûsuf’un oğlu Mi’mâr Ahmed yaptığı için, eser Selçuklu, Tîmûr ve Osmânlı mi’mârî özelliklerine sâhiptir.]

Delhî’de, Delhî Türk Sultânlarının ilki Kutbeddîn Aybek tarafından temeli atılan ve damadı İltutmuş tarafından tamâmlanan Hint-Türk-İslâm mi’mârîsinin ortak ürünü, 800 küsûr yıllık bir âbide olan Kutub Minâr görülmeğe değer bir eserdir. [Kutbeddîn Aybek ve İltutmuş’un kabirleri de buradaki külliyyede bulunmaktadır.]

Bâbür İmparatorlarından Hümâyûn Hân’ın yaptırdığı, dünyânın en gösterişli saraylarından biri olan Red Fort (Kırmızı Kale), Hümâyûn Hân Türbesi ve yine onun yaptırdığı Jama (Cuma) Mescidi gibi daha birçok görülecek eser de Delhî’dedir.

Âdetâ zıtlıklar ülkesi hâlinde olan ve hayâtla ilgili aradığınız her türlü rengi bulabileceğiniz Hindistân’da, “Turizm Rehberleri”nin ifâdelerine göre, lüks semtlerde [%3 civârında] çok zengin insan bulunurken, fakîr mahallelerde, hattâ sokaklarda kalan [%30’a yaklaşan] açlık sınırının altında pekçok insan da mevcuttur.

Hindistân; dînler, kültürler, diller, renkler ve ırklar mozaiği olan bir ülkedir. Önemli şehirleri: Yeni Delhî, Bombay, Kalküta, Mandras, Haydarâbâd, Agra, Benares’tir.

“Nükleer Silâh”lara sâhip, “Bilgisayar Yazılımı” ve “Uzay Teknolojisi” konularında ileri gitmiş bulunan Hindistân’da çok miktarda eşek, at, öküz, manda arabalarına; bisiklet, motosiklet, üç tekerlekli [tuktuk denen] vâsıtalara da rastlanmaktadır. Bir tarafta lüks otomobilleri görebileceğiniz gibi, diğer tarafta kamyonlarda 2 kat hâlinde taşınan insanları da görebilirsiniz. Yollarda fillerin üzerine binmiş insanlara, maymun oynatan kişilere de rastlayabilirsiniz. [Ama kobra yılanlarının oynatılması artık yasaklanmış durumdadır.]

27 eyâlette, beş ayrı etnik gruptan meydâna gelen halk, dîn bakımından da Hindûlar, Müslümânlar, Hıristiyânlar, Sîhler ve diğer dînlere mensûp kişiler olarak [tabîî ki ana dînler Hindûizm ve İslâm], gâyet râhat bir şekilde bir arada yaşamaktadırlar.

Hindistân’ın resmî dili Hintçe olmasına rağmen, ülkede 850 çeşit dil vardır. Yazışmalarda İngilizce kullanılır. 27 eyâletten meydâna gelen Hindistân’da, her eyâletin kendi resmî dili vardır. Hindistân Anayasası’nda kabûl edilen resmî bazı diller vardır; bu dilleri kullanan insanlar arasında anlaşmak için ya Hindû dili veya İngilizce kullanılır.]

Ülke, yönetim yönünden, eyâletlere bölünmüştür. Ekonominin büyük ölçüde bozulduğu bir dönemde yapılan seçimleri, İndra Gandhi’nin başkanlığındaki “Kongre Partisi” kazanmıştır. Radikal tedbirleri başarıyla alan İndra Gandhi, 1971’de erken seçime giderek büyük bir zafer kazanmıştır.

Aynı senede, Hindistân ile Pakistan arasında savaş çıkmıştır. Bu savaş netîcesinde Doğu Pakistan yâni Bangladeş bağımsızlığını ilân etmiştir.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın önceki yazıları...