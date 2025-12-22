"Onun gördükleri, hûri idi!.."

Abdullah bin Mübârek hazretlerinin talebesinden Sehl bin Abdullah vardı ki, yakışıklı bir genç olup, çok takvâ sâhibiydi...

Bir sabah derse geldiğinde; “Artık sizin dersinize gelmeyeceğim” dedi hocasına.

Büyük velî;

“Niçin?” diye sorunca;

“Buraya gelirken, kapı önünde çok ayıp bir hâdise vukû buldu” dedi.

Mübârek sordu ki:

“Nasıl bir hâdise evlâdım?”

O, sıkılarak;

“Tam kapıya yaklaşmıştım ki, sizin evin kızları dama çıkmış, oradan bana seslenerek;

“Gel… gel…” diye işâret ediyor ve her biri gülerek;

“Benim Sehl'im, benim Sehl'im!’ diyerek, beni kendilerine çağırıyorlardı” dedi.

Büyük velî anladı meseleyi.

O gece talebeleri toplayıp;

“Haydi Sehl'in cenazesine gidiyoruz” buyurdu.

Evine varınca; “vefât etmiş olduğunu” gördüler gerçekten.

Talebeler çok şaşırıp;

“Ey efendim, siz, Sehl'in öleceğini nasıl bildiniz?” diye sordular.

Dünkü hâdiseyi anlatıp;

“Benim hiç kızım yok, Sehl'in gördükleri, cennet hûrileriydi... Vefât edeceğini öğrenip onu kendilerine dâvet etmişler” buyurdu.

