Batı’nın ifade özgürlüğü ve Instagram

Batı, ifade özgürlüğü konusunda geniş ve özgür görünüyor. Öyle gibi ama iş millî güvenliğe gelince pek de öyle değil. Bunun tipik örneklerini tek tek gördük.

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange bazı gizli belgeleri yayınladı diye hayatı zindan oldu. Sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde 12 metrekare yerde 12 sene yaşadı. Yürüme güçlüğü çekti. Kimse gazetecinin ifade özgürlüğünden bahsetmedi.

İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçları ortada. Gazze’ye destek olan herkes Batı’da işinden oluyor. İsrail’i eleştirenlere mavi gökyüzü dar ediliyor. Dünya çapında birçok kişi bundan nasibini aldı.

ABD kendi ülkesinde TikTok’a yasak getirdi. ABD Senatosu geçtiğimiz nisanda TikTok'un sahibi Çinli şirketi hisselerini satmaya zorlayan, aksi hâlde uygulamanın Amerika'da yasaklanmasına neden olabilecek tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'a hisselerini satması için dokuz ay süre verdi.

Geçen hafta TikTok ve çatı şirketi ByteDance'in, çocukların platformdaki gizliliğini koruyamadığını öne süren ABD Adalet Bakanlığı, şirkete dava açtı.

Hükûmet, TikTok'un Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal ettiğine ve bu yasanın, 13 yaş altındaki kullanıcılardan kişisel bilgi toplamak için ebeveyn izni alınmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti.

Türkiye Tiktok’u yasaklasa kıyamet koparırlardı. Bizde BTK Instagram’ı kısıtladı. Hangi gerekçeyle bilmiyorum. Şayet Heniyye’ye destek çıkanlara paylaşımları kısıtladığı içinse destekliyorum. Burası muz cumhuriyeti değil. Instagram’ın burnunun sürtülmesi iyi oldu. Kimse bunu düşünce özgürlüğüyle izah etmesin. Heniyye’ye destek olan paylaşımları kaldırırsan sonucuna katlanırsın.

Çevre dostu harika bir film

Sinemaya merakımı beni takip edenler bilir. İyi filmleri buralarda yazıyorum, sosyal medyada paylaşıyorum. Geçen hafta küresel ısınmaya dikkat çeken, çevre dostu animasyon filmi “Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır”rını özel gösterimde izledim. Film Türkiye çapında 9 Ağustos’ta gösterime girecek.

Ali Karacam’ın yönettiği, Arzu Yurtseven’in senaryosunu yazdığı film Kaptan Pengu ve arkadaşlarının Okyanus Melekleri Ormanı’nı kurtarma çabalarını eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatıyor. “Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır” sadece eğlenceli bir macera sunmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli çevresel mesajlar da veriyor. Filmde, buzulların erimesi ve bunun ekosistemler üzerindeki etkileri üzerine dikkat çekiliyor. Karakterlerimiz, küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenirken, izleyicilere de çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Bu tema, çocukların ve yetişkinlerin çevre hassasiyeti konusunda bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

Malum küresel ısınma artık bir gerçek. Bunu yaşayarak görüyoruz. Çocuklara bunu anlatmanın en iyi yolu bu tür filmler. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği “Kaptan Pengu ve Arkadaşları IV: Buzuldaki Sır” gerçekten çok başarılı olmuş. Herkes çocuğu alıp gidip izlemeli.