Erdoğan’ı Filistin konusunda eleştirmek 

Malum bazı çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusunda samimi olmadığını söylüyorlar. Bunu söyleyenler asla doğruyu söylemiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ve Gazze konusunda hassas değil demek bu konuyu kasıtlı çarpıtıyorlar anlamına gelir.

2009’da one minute dediğinde bu ülkede İsrail tabusu Erdoğan’la kırıldı. Hakkını teslim edelim. Hatta o dönem Erdoğan muhalif gazeteciler tarafından ciddi biçimde eleştirildi. “Türkiye neden İsrail’le durduk yere düşman oldu?” türü eleştiriler yapılmıştı.

Bugün Arap coğrafyasında halk nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük iltifat vardır. Bunun sebebi Filistin meselesini sürekli gündemde tutması ve onun yanında olmasıdır. Bu coğrafyada Filistin davası deyince akla gelen ilk lider Erdoğan’dır.

Bu konuda bir şey diyemeyenler bu defa Erdoğan, Filistin davasında samimi değil diyorlar. Devletin bir ticareti olmadığı hâlde ticareti var diyorlar. Özel sektörün yaptığı ticareti sanki Erdoğan yapmış gibi gösterirler. Türkiye İsrail’e silah satıyor diye algı bile yaptılar.

Son üç dört sene öncesine gidelim, muhalifler Erdoğan’a neler diyorlardı Filistin konusunda. Şimdi ise sanki kendilerinin bir Filistin hassasiyeti varmış gibi davranıyorlar. Madem öyle, sizler bir Filistin mitingi yapın. Bir panel düzenleyin görelim.

Erdoğan için İsrail’le arası iyi olsa daha konforlu bir alan değil mi? Batı’nın her dediğini yapsa kim ne diyecek? Daha rahat olur. Ama Erdoğan YPG’ye sert eleştiri getiriyor, İsrail’in zulümlerine sessiz kalmıyor. Sürekli dünya kamuoyuna duyuruyor. Bugün bizim coğrafyada Filistin konusunu Türkiye dışında gündeminde tutan kim var?

Hamas’ı destekliyor diye neredeyse Türkiye’ye terör destekçisi diyeceklerdi. İhvan’a destek veriyor diye neler demediler Türkiye’ye ve Erdoğan’a?

O yüzden vicdanlı olmak şart. Politikaları eleştirebilirsiniz ama Erdoğan samimi değil demek asla kabul edilemez.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz’ın attığı şu Tweet’e bakın: “Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı devletlere sözel olarak saldırarak ‘İsrail'deki siyonistler tarafından esir alındıklarını’ söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabından erişim gerçekleştiriyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür.”

Bunu İsrail yönetimi sadece Erdoğan için diyor. Şu sözler bile Erdoğan’ın hassasiyetini anlamak için yeterli.