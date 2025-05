Emeklilikte kademe bekleyenler dikkat!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun mücadele ve hak aramaları neticesinde ancak 24 yıl sonra bekledikleri müktesep haklarına kavuştular. Kısmi EYT ve 5000 günle EYT bekleyenlerle ilgili ise henüz hiçbir gelişme olmadı.

Diğer yandan 2023 yılında yapılan düzenlemenin akabinde büyük bir uçurum oluştu.

8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhal emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır.

Hâl böyle iken adaletsizlik hissiyatıyla en az EYT’liler kadar ülkemizin her ilinden her ilçesinden kadın-erkek değişik meslek ve değişik statü ve dünya görüşüne sahip milyonlarca kişi “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi adlar altında yasal yollardan hak aramaya başladı. Belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü. Günümüzde özellikle sosyal medya ve diğer mecralarda çok ses getirmeye başladı. Öyle ki neredeyse her Meclis oturumunda bu mesele konuşulur hâle geldi.

Dolayısıyla bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz hâle geldi.

2027 YILINA DİKKAT!

Ankara’da adım adım tüm EYT süreçlerini takip etmiş bir gazeteci ve ÇSGB/SGK mesleki tecrübelerimden hareketle benim tüm beklentim en geç 2027 yılı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağı yönündedir. Dolayısıyla düzenleme bekleyenler şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır.

Zira Hükûmet tarafından Emeklilikte Kademe Kanun Teklifi TBMM’ye intikal ettirilmesi hâlinde teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde belirli harfler bulunan Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin emeklilikleri tehlikeye girebilecektir. Zira SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız mücadele etmektedir. Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir.

SGK AFFETMİYOR!

SGK’nın sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan denetimler sonucunda “Sahte İş Yeri” tescili yapıldığı tespit edilen iş yerleri sisteme “Sahte İş Yeri” olarak işlem görmektedir. Sahte iş yerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan iş yerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan iş yerleri ise “Kontrollü İş Yeri” olarak işlem görmektedir.

“Sahte İş Yeri” olarak tanımlanmış olan iş yerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması hâlinde T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi olması hâlinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer iş yerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer iş yerleri, sistem tarafından “Şüpheli İş Yeri” olarak, tanımlanmaktadır.

Yapılan denetim ve işlemler sonucunda Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin sigortalı gösterildiği iş yerinin tamamen sahte veya çalışmanın fiilî ve gerçek olmadığı tespit edilirse sahte sigortalı sayılarak belirtilen iş yerlerindeki çalışmaları iptal edilecektir.

Yapılan iptaller neticesinde emeklilik şartlarının eksik kalması hâlinde ise emeklilik riske girmiş olacaktır.

BU İŞ YERİNDEN SSK’LI GÖSTERİLENLER DİKKAT!

Sahte iş yeri; tabela iş yeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı hâlde, iş yeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkân vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla iş yeri dosyası tescil edilen yerlerdir. Ayrıca sahte iş yeri; yeni iş yeri dosyası tescil edilmeksizin SGK’da tescilli bulunan ve gerçekte var olan faal veya gayri faal bir iş yerini devralmak ya da bu iş yeri işvereni olan şirketin hisselerini satın almak veya gayri faal olan iş yerlerinin e-Bildirge şifrelerini usulsüzce kullanmak suretiyle bu iş yeri dosyaları üzerinden gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyette bulunmadan sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla da kendini gösterebilmektedir.

İş yerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bildirimi yapılan tüm sigortalıların sahte olduğunun tespit edilmesi hâlinde “Sahte İş yeri/1-Kanun Kapsamına Alındığı Tarihten İtibaren Sahte İş yeri”,

Belirli bir tarihten sonra sigortalı bildirilen kimselerin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının, bir başka ifade ile belirli bir tarihten sonra iş yerinin gerçekte var olmadığının tespit edilmesi hâlinde ise “Sahte İş yeri/2-Belirli Bir Tarihten Sonra Sahte İş yeri”, seçeneği seçilmek suretiyle, denetim raporunun “tarih ve sayısı”, ile raporu düzenleyen Denetmen(D)/Müfettiş(M) bilgisi, işverene hizmet veren sözleşmeli meslek mensubunun TCKN/VKN bilgileri ile varsa kusur durumunu belirten “Kusuru Var” bilgisi “Tescil Değişiklik” ekranları vasıtasıyla sisteme girilerek iş yerinin tescil durumu kontrollüden/şüpheliden/normalden sahteye çevrilmek üzere gerekli tanımlama yapılmaktadır.

Söz konusu nitelikteki iş yerleri hakkında sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan tespitlere istinaden düzenlenen raporlarda;

Netice itibarıyla yukarıda açıkladığımız sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilmiş olanlar varsa tavsiyemiz öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve emeklilik şartlarının eksik kalması ihtimal dahilinde ise (mümkünse hizmet borçlanmaları… yaparak) gerekli tedbirleri almaları lehlerine olacaktır.