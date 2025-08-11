İşte, 3600 ek gösterge verilecek memurlar ile yürürlük tarihi...

En son yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri esnasında hükûmetin bütün üst düzey yetkilileri tarafından müteaddit kez birinci dereceye gelmiş bütün memur ve emeklilerine 3600 Ek Gösterge verileceği tüm topluma ilan edilmiştir.

Hatta o dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bu kapsamda 470 bin kişinin bulunduğu, düzenlemeye ilişkin çalışmanın yapıldığı açıklanmıştır. Günümüzde ise bu sayı emeklilerle birlikte yarım milyonu aşmıştır.

Devlet memurları Kanununda kamu görevlilerinin hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sınıfı, kadro ünvanı/derecesi ve eğitim durumu gibi kriterler esas alınarak ek gösterge sistemi düzenlenmiştir.

Mezkûr kanunda memurların öğrenim durumlarına göre giriş dereceleri ve yükselebilecekleri azami dereceler belirlenmiştir. Buna göre her memurun birinci dereceye yükselme imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla birinci dereceye yükselmek isteyen memurun gerekli eğitim düzeyine sahip olması gerekmektedir. Birinci dereceye yükselen memurların vadedilen 3600 Ek Göstergeye hak kazanma imkânları olacaktır.

Ek gösterge değişikliği başta emekli ikramiyesi ve emekli aylığı olmak üzere özlük haklarına olumlu yönde etki edecektir.

3600 EK GÖSTERGE ALMA İMKÂNI BULUNAN MEMURLAR

Devlet Memurları Kanununda memurların öğrenim durumuna göre azami yükselebilecekleri dereceler tek tek belirlenmiştir. Buna göre en alt düzeyde öğrenim görmüş bir memur işe alındığında 15/1 dereceden başlatılmakta ve azami 7 dereceye kadar düşmektedir.

Devlet Memurları Kanununda memurların işe giriş derece/kademeleri yükselebilecekleri azami derecelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Buna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabilmektedir. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz etmektedir.

MEMURUN ÖĞRENİMİ İŞE BAŞLAMA DERECE/KADEME AZAMİ ALABİLECEĞİ DERECE İlkokulu bitirenler 15/1 7 Ortaokulu bitirenler 14/2 5 Ortaokul dengi mesleki/teknik öğrenim bitirenler 14/3 5 Ortaokul üstü 1 yıl mesleki/teknik öğrenim bitirenler 13/1 4 Ortaokul üstü 2 yıl mesleki/teknik öğrenim bitirenler 13/2 4 Liseyi bitirenler 13/3 3 Lise dengi mesleki/teknik öğrenim bitirenler 12/2 3 2 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 10/2 1 3 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 10/3 1 4 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/1 1 5 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/2 1 6 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler 9/3 1

Yukarıdaki tabloya göre 3600 Ek Gösterge talep eden bir memurun en az 2 yıllık yüksek öğrenimini tekemmül etmesi gerekmektedir. Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum. 2 yıllık yüksek öğrenim görülmesi hâlinde 1. dereceye dolayısıyla 3600 Ek Göstergeye hak kazanılması söz konusu olacaktır. Bu da memurun ömür boyu alacağı emekli maaşının yükselmesine ayrıca emeklilikte toplu para şeklinde yüksek ikramiye hayaline kavuşmasına katkıda bulunacaktır.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin en geç 15 Ocak 2024 günü yürürlüğe girmesi beklenirken maalesef bugüne kadar yürürlüğe konmamıştır.

3600 Ek Göstergenin şimdiye kadar verilmemiş olması verilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Sadece zaman meselesi söz konusudur.

Yetkili sendikanın 2024-2025 ve hâlen müzakere edilen 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme tekliflerinde 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin maddelere yer verilmiştir. Ancak hükûmet yürütmekte olduğu enflasyonla mücadele kapsamında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda takvimini belirlemektedir.

İşin gerçeği sendikalarının toplu sözleşme görüşlerinin bu takvime hiçbir tesiri olmamaktadır. 2024-2025 döneminde 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmemesi zaten bu aleni gerçeği göstermektedir.

Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla 3600 Ek Göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal.

Lafı uzatmadan 3600 Ek Gösterge için yürürlük tarihi şu anda kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre 15 Ocak 2027 görünüyor.

Umarım yanılırım. Yeter ki, emekçi memur kardeşlerimiz devlet sözü hâline gelen 3600 Ek Gösterge hayaline kavuşsunlar…