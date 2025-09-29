Memur ve emeklisinin zammı ne kadar olacak?

SGK uygulamasında memur emeklilerinin emeklilik maaşlarının hesaplanması ve güncellemesinin, memurlar arasında da farklı esaslara göre yapıldığını belirtelim. Hâlen mevcut emeklilerinin maaş hesaplamaları SGK Kanunlarına göre değil, Emekli Sandığı Kanununa göre yapılmaktadır.

2008/Ekim ayı başından itibaren memur olanların maaş hesaplamaları ise SGK (5510 s.) Kanuna göre yapılmaktadır. Bunların emekli olmaları için gereken en az hizmet süresi 25 yıl olduğundan bu süre 2033 yılında dolacaktır. Dolayısıyla henüz emekli sayısının çok az olduğundan bu yazımızda sadece Emekli Sandığı Kanununa tabi memur emeklileri dikkate alınmıştır. Şimdilik sadece yeni memurların emeklilikte çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarını söylemekle yetinelim.

Gelelim memur ve emeklisinin maaş güncellemelerine. En son temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına %15,57 oranında güncelleme yapılmıştı. Yapılan güncelleme yine TÜİK’in açıkladığı enflasyonun altında gerçekleşmişti. Yine diyorum. Zira son 3 dönemdir (2024/Temmuz %5,42, 2025/Ocak %4,21 2025/Temmuz ayında %1,10 oranında) peş peşe TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bile altında güncelleme yapılmıştır. Bu durumun toplu sözleşmeden kaynaklandığını tekrar hatırlatalım.

2026/Ocak ayında SSK-Bağ-Kur ve Sandık sigortalılarına yapılacak güncellemeler yine sadece 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecektir. Memur emeklileri ise göbekten bağlı oldukları aynen memurlar gibi toplu sözleşme + enflasyon farkına göre güncellenecek ve buna göre yeni maaşlarını alacaktır.

Seyyanen zam vaadi 2023/Temmuz ayından beri bir türlü ifa edilmeyen memur emeklileri 2026/Ocak ayında yeni maaş güncellemesini sabırsızlıkla beklemektedir.

Hâl böyle memur ve memur emeklisi okurlarımızın meraklarını gidermek maksadıyla muhtemel maaş güncellemelerine bu yazımızda cevap aramaya çalışacağız…

MEVCUT VERİLERE GÖRE ZAM HESABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Yukarıdaki tabloya göre Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden % 4,14 olarak gerçekleşmiştir.

Maaş güncellemelerinde 2025 yılında geçerli olan toplu sözleşme gereği (%6+%5=%11) oranındaki rakamları ihtiva etmektedir. Buna göre Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkı %5'i aşıyorsa bu fark memur maaşının güncellemesinde ilave edilecektir. Dolayısıyla toplu sözleşmede öngörülen %5’lik oran aşılmadığından memur ve emeklisinin henüz enflasyon farkı bulunmamaktadır. Ancak en son akdedilen toplu sözleşmeden doğan %11’lik güncelleme + seyyanen 1000 TL taban aylık ilavesinin kesin olduğunu hatırlatalım.

Memur ve emeklisinin maaş güncellemesi için geriye sadece 4 aylık enflasyon verisi kalmıştır.

Eylül ayından itibaren enflasyon farkının oluşmaya başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

YENİ YILDA MAAŞ GÜNCELLEMELERİ NE KADAR OLABİLİR?

Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Programda (OVP) %17,5 olarak belirlenen 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yeni (2026-2028) OVP’de %28,5'e yükseltildi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak tahmin edilmektedir.

Yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi hâlinde refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 Ocak ayında en az %10 en fazla %11 civarında bir güncelleme alacaklarını tahmin etmiştik.

Memur ve emeklisinin maaşlarına %11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az %16 ve azami %18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir.

1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışının memurlardan farklı olarak memur emeklilerine katkısının daha fazla olacağının da altını çizmek istiyorum.

Bunun nedenini önümüzdeki aydan itibaren belirlenecek eylül ayı enflasyon verisinin ortaya çıkmasıyla birlikte yapacağım daha derin bir analizde paylaşacağım…

Gelelim memur emeklisinin en çok serzenişte bulunduğu mağduriyet konusuna.

Memura verilen seyyanen zam memur emeklisine 2026/Ocak ayında verilecek mi?

Maalesef seyyanen zam mevzuunun Ankara’nın hiç gündemde bulunmadığını söyleyebilirim.

Hatta memur sendikalarının da toplu sözleşmenin yapılmasından sonra bu konuyu dillendirmediğini siz de görüyorsunuz.

Ankara kulislerini takip etmeye devam devam ediyoruz. Olumlu bir emare olması hâlinde derhâl buradan sizlere aktarmaya devam edeceğim…