Emekli zammı ne kadar olacak?

Ülkemizde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellemeleri her yıl iki kez yapılmaktadır. En son temmuz ayında %16,67 oranında güncelleme yapılmıştır. Ancak bu güncelleme hayat pahalılığı karşısında kifayetsiz kalmıştır. Hâl böyle iken 16 milyonu aşkın emeklinin gözü kulağı önümüzdeki ocak ayında yapılacak maaş güncellemesinde.

Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği en büyük merak konusu. SGK mevzuatı gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın Ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.

TÜİK’in ağustos ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş güncellemesiyle ilgili henüz elimizde iki aylık veri bulunmaktadır.

Geriye daha eylül, ekim kasım ve aralık aylarına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi bulunmaktadır. 5 Ocak 2026 günü aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yeni yılda yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacaktır. Bu yazımızda 2 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları son gelişmeler ışığında irdelenmiştir.

MEVCUT VERİLERE GÖRE ZAM HESABI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28 artış, ulaştırmada %24,86 artış ve konutta %53,27 artış olarak gerçekleşti.

2 AYLIK ZAM

Yukarıdaki tabloya göre Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden % 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece 4 aylık enflasyon verileri kalmıştır.

Dolayısıyla bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az %4,14 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hâlen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi halinde yaklaşık 17.580 TL olacaktır. Halen maaşı 19.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi ağustos ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 20 bin 100 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 22.700 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 23 bin 640 TL maaşa hak kazanmaktadır.

YENİ YILDA İLAVE İYİLEŞTİRME YAPILIR MI?

Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Programda (OVP) %17,5 olarak belirlenen 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yeni (2026-2028) OVP’de %28,5'e yükseltildi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak tahmin edilmektedir.

Yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi hâlinde refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 Ocak ayında en az %10 en fazla %11 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim.

Seyyanen zam ve refah payı verilip verilmeyeceği hususunda şimdiden bir şey söylemek henüz çok erken. Bu konuda Ankara kulislerini takip etmeye devam devam ediyoruz. Olumlu bir emare olması hâlinde derhal buradan sizlere aktarmaya devam edeceğim.

Memur ve emekli zammı farklı esaslara göre belirlendiğinden sonraki yazılarımda yer vereceğim.