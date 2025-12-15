Son adımda emekli zammı: Ne kadar artacak?

Geçim darlığı yaşayan milyonlarca emekli, Ocak 2026 maaş artışını heyecanla bekliyor. Az bir süre kaldı!

SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son zammı Temmuz 2025'te %16,67 oranında gerçekleşmişti.

Beş ayı geride bıraktık. Geriye TÜİK'in açıklayacağı aralık enflasyon verilerinde.

Yasal kural kesin: Maaşlar, son altı aylık TÜFE'ye göre otomatik olarak artırılacak. Bu, emeklilerin yanı sıra vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri için de geçerli.

En büyük merak konusu ise: Hükûmet, enflasyon oranının ötesinde ek iyileştirme yapacak mı? Seyyanen zam ya da refah payı gündemde mi?

TÜİK’in en son açıkladığı kasım ayı verileri sonrasında geriye yalnızca aralık enflasyonu kaldı. 5 Ocak 2026'da her şey kesinleşecek. Bu analizde, Beş aylık gerçek verilere dayalı zam tahminlerini ve son durumu inceliyoruz.

KASIM ENFLASYONUYLA ZAM TABLOSU DEĞİŞTİ

Rakamlar ne diyor? TÜİK'in son bültenine göre, TÜİK Kurumsal. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

İşte son beş ayın özeti:

Ay/Yıl Yıllık TÜFE Değişim (%) Aylık TÜFE Değişim (%) Temmuz 2025 33,52 2,06 Ağustos 2025 32,95 2,04 Eylül 2025 33,29 3,23 Ekim 2025 32,87 2,55 Kasım 2025 31,07 0,87

Eylül'de %3,23'le "dezenflasyon" hedefi sekteye uğramıştı-beklentiler %2,5'ti.

Ekim'in %2,55'i de "hafif" görünse de, ekonomi ekibini zora sokmuştu. Kasım ayı enflasyonu ise beklentilerin çok altında açıklandı. Buna rağmen hükûmetin çok arzuladığı yıl sonu %30 altı hedefi zor görünüyor.

%32’Yİ GEÇMEZ

Ekim verisi, yıl sonu için kritik eşikti: %30'un altı, psikolojik sınır. %2,55'le bu kapı kapandı-en iyisi %29,99 bile değil. Çok düşük açıklan kasım ayı enflasyonu da bu durumu değiştirmeyecek.

Ancak;

Merkez Bankasının son raporunda 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e revize etmiş olmakla birlikte %33’lük tavanın altında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız görünüyor. Zira düşük kasım ayı enflasyonundan sonra aralık ayında da beklentilerin altında düşük enflasyon açıklanmasını bekliyorum. Bu durumda 2025 yıl sonu enflasyonu %32’yi geçmeyecektir.

KÖK MAAŞ ARTIŞI İÇİN YASA ŞART!

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif zam oranı %10,25'ti. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bu oran %11,21'e çıktı. Son bir ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %11,21 yükselecek.

Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart.

Kök maaş sorunu olmayanlar için 5 aylık oranlara göre örnek verecek olursak;

18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye sıçrıyor.

35.300 TL maaşlı: 39.610 TL'yi garantiliyor.

Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok.

KÖK MAAŞI 15.000 TL ALTINDA OLANLAR RİSK ALTINDA!

Beş aylık enflasyonla zam oranı şimdilik %11,21. Geriye yalnızca aralık verisi kaldı.

Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir demiştik. Ancak kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını göstermektedir.

Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası. Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya!

İYİLEŞTİRME BEKLENTİSİNE DAİR

Kulislerde seyyanen zam izi yok. Refah payı için de şu an olumlu işaret ulaşmadı.

Yine de geleneksel olarak en düşük taban aylığının artırılması gündemde olabilir.

Değerli emekliler, sabır ve umutla takipte kalalım!

Zam beklentiniz nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz!

