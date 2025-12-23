Trabzonspor vurgun yedi!

Karadeniz’in engin sularında değil Başkent’in puslu havasında bir Fırtına koptu, dalga dalga yayıldı bütün Anadolu’ya… Nefes kesen maçta, 5’i kafa tam 7 gol. Düelloya bakar mısınız? Dünyanın sayılı kalecilerinden Onana neye uğradığını şaşırdı. “Dört gol yedim” dese inanın ayıplarlar.

Diyadin, Gençler’i şahlandırdı

Goutas’ın erken golü, Tongya’ın fırsatçılığı ile daha 32. dakikada 2-0 geriye düşse de Trabzonspor asla pes etmedi. Brezilyalı Augusto (2) ile önce dengeyi sağladı ve maçı kazanmak için son ana kadar çabaladı ama Gençler bırakmadı… Oğulcan ve Koita ile yeniden farkı açtı. Helal olsun.

Tekke’nin verdiği fotoğraf

“Un, yağ, şeker var da Fatih Tekke helvayı mı yapamıyor ya da yapamadı?”

Hayır..

Kimse inanılmaz mücadeleyi es geçip de Fatih Hoca’ya haksızlık etmesin!

Maalesef, malzeme bu!

Kadro kalitesi sınırlı bu oyuncu grubu ile beklenen oyunu oynamak ve iyi sonuç beklemek aslında hayal ötesi değil miydi?

Düşünün… Onuachu ve Oulai gibi yetenekli isimler millî takımlarda ve çok sayıda sakatlık söz konusu. Sahada bordo mavi forma ile dolaşan bol rotasyonlu ve de bol eksikli bir Trabzonspor olunca kafadan moral olarak çöktü koca takım. Ama sonra inatçı karakter oyuna yansıdı da skora yansımadı, zirve yarışında büyük yara aldı Fırtına.

Söyleyin! Trabzonspor’un içinde olmadığı bir yarış ne kadar heyecan verir ve o rekabetin ne anlamı olur?

Maçın adamı: Felipe Augusto

