“Türklere hediye verme imkânım olsa; tarihlerini verirdim”

Bu etkileyici cümleyi kuran kim biliyor musunuz?

Mehterle tanıştıktan sonra Osmanlıya hayran olan bir Amerikalı.

Hikâyesine gelince…

Pensilvanya’nın dağlık Slippery Rock bölgesinde düzenlenen Orta Çağ krallıklarının, imparatorlukların canlandırıldığıfestivalinde tam 25 yıldır mehter yankılanıyormuş…

Ve bizim bundan Five Fool Productions’tan Ergin Koçyıldırım ve Banu Candemir’in yapımcılığını üstlendiği bir belgesel sayesinde haberimiz oldu.

Belgeselin ismi

Festivali aslında 52 yıldır düzenleniyormuş ama, mehteri çeyrek asır sonra bu alana katan isim; Amerikalıolmuş.

Eşi ile birlikte 1998 yılında gittiği İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı gezerken, mehteri ilk kez işittiği anda âdetaanlatıyor Ted.

Kapıldığı coşkuyla hemen araştırmalara başlıyor, mehter ekipmanlarını temin ediyor, Amerika’ya döner dönmez ilanlar yayınlıyor, ekip kuruyor ve tam bir sene sonra her biri farklı kültürden insanlarla oluşturduğu mehter takımı’da yerini alıyor.

İşte o gün bugündür Slippery Rock tepelerindeyankılanıyor.

Üstelik 50 kişilik mehter takımı, sadece sahnelemiyor, âdeta yaşıyor o dönemi…

Misal; Ted,olarak ‘Osman’ ismini almış…

Beckett ‘Ahmet’, Chip ‘Mehmet’, Susan ‘Gülsevin’, Andrea ‘Davut’ olmuş.

Kimi nakkare çalıyor, kimi davulcu…

Kiminin trompet elinde, kimi ‘zilbaşı’.

Kendilerine Osmanlının, yani Kanuni Sultan Süleyman döneminin bir yeniçerisi olarak, hikâye bile uydurmuşlar.

Soran olursa, nasıl yeniçeri olduklarını da o hikâye ile anlatıyorlar meraklılarına ki, dönemin gerçek kahramanları onlarda vücut bulsun ve daha iyi anlaşılsın.

Şimdi gelelim; zurnanın zırt dediği yere…

Belgeselde, Osmanlının savaş meydanlarını titreten marşının büyüsüne kapılıp, ABD’de bunu yaşatmaya ve dünyaya tanıtmaya kendisini adayanların anlattıkları, bir Türk olarak bizlere gurur vermekle beraber, acı gerçekleri de tokat gibi yüzümüze vuruyor.

19. yüzyıl boyunca ordu, Avrupa ordularına benzemeye başladı. Bando takımı Avrupa bandolarına benziyordu. Artık mehter yoktu. 20’nci yüzyıl başlarında mehteri yeniden canlandırma kararı alındı ama, bunu neye dayandıracaklarını bilemiyorlardı. Çünkü mehterle ilgili bütün tarih silinmişti. Bulabildikleri tarihi alıp yeniden başladılar. Üniformalar bir saray ressamının 18’nci yüzyılda yapılmış resimleri üzerine yeniden canlandırıldı. Ancak bunlar tarihsel olarak tamamen doğru değil. Bu yüzden üniformaları 16. yüzyıl ortalarının giyim ve kuşamlarını araştırmamız gerekiyor. Bu hiç kolay değil, çünkü gerçek tarihin hiçbiri günümüze ulaşamadı. Bu yüzden Sultan Süleyman’ın kitabı gibi kitaplardaki resimlere bakıyoruz. En ufak detayı inceleyip, araştırmalarımızı biriktiriyoruz.

Devşirmelerden oluşan yeniçeriler zaman içerisinde siyasete karışmaya başladılar. 1826’da Osmanlı ordusunun modernleşmesi ve Batılılaşmasına karşı yeniçerilerin isyana kalkışması ile bu ocak ortadan kaldırıldı. Yeniçeri ocağına ait her şey yok edildi. İşte o zaman tarih tamamıyla yok oldu.

Mehter Yeniçeri Ocağı’nın bir parçasıydı. Yeniçeriler dünyadaki ilk profesyonel askerler, yani dünyanın en güçlü askerleriydiler. Ve onlardan teşekkül ilk profesyonel ordu kurulmuştu. Mehter de dünyanın ilk askerî bandosuydu.

Yine’in anlattıklarından başlayalım;

Osmanlı tarihini incelerken, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşürken eserlerin ve bilginin kaybolmuş olması en sık karşılaştığımız durumdu. Taşımamız gereken kıyafet ve nişanlar hakkında araştırma yapmak çok zor. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı kültürüne karşı bir baskı vardı. Çok fazla bilgi kayboldu. Bu yüzden kaybolan bilgileri keşfetmeye ve geri getirmeye çalışıyoruz.

Modern Türk tarihinin, bir bakıma bazı bilgileri yok ederek kendi tarihini değiştirdiğini öğrenmem beni hayrete düşürdü. Silinenler; Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı ve yeniçeriler hakkındaki bilgiler. Modern Türklere sorsanız; “Ne biliyorsunuz, nasıl biliyorsunuz? Bunları okulda mı öğrendiniz, yoksa kitaptan mı? Cevap muhtemelen “Hayır biz bu bilgiye sahip değiliz. Çocukluğumuza dair birkaç hikâyeden başka pek bir şey bilmiyoruz” olacaktır. Eğer Türkiye’ye bir hediye verme imkânı olsaydı, “Biz bu bilgileri topladık, alın bu sizin tarihiniz” demek isterdik.

Mehter takımına girdiğimde Türk kültürü hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Yeni şeyler öğrendikçe daha fazlasını bilmek istiyorum. Öğrenmek bana bir sorumluluk gibi geliyor. Bu bilgileri doğru ve kapsamlı olarak Türk halkına geri vermek istiyorum.

Türkiye’de çok fazla tarih kaybolmuş durumda. Ve biz elimizden gelenin en iyisini yaparak bu kayıp tarihin parçalarını bulmaya çalışıyoruz ve Türk halkına geri sunmak istiyoruz. Eğer bununla ilgileniyorlarsa… Çünkü bu onların tarihi. Belki bunu, onlar için anlamlı olacak bir şekilde sunabiliriz. Ve umarım öyle olur.

Hepimiz eğitimli insanlarız. Bu yüzden oyunlarımızda eğitici unsurların olması gerekir. Tüm oyunlarımız bir şeyler öğrenmeyi, bir şeyler yapmayı, bir şeyler inşa etmeyi içeriyor. İşte biz böyle eğleniyoruz. Ve biz meraklılarız. Eğitilmiş eğlenceyi severiz. Ve sizin gibi birinin bunu fark etmesi iyi hissettiriyor. Muhtemelen Türkiye’de Amerikalıların bunu yaptığını görmek çok tuhaf olmalı. Gerçekten çok tuhaf.