Zorlu’yu astınız, Fidan’ı yedirmeyiz!

İngiliz’in, Siyonizm’in Suriye’deki asırlık planlarını bozduk…

İsrail’in Gazze’yi tamamen yutmasına zor ve çetin diplomatik mücadelelerle engel oluyoruz… Bu yüzdendir ki, şimdi çözüme yaklaşıldığını, Avrupa ülkelerinin birer ikişer Filistin’i tanıyacakları beyanlarını konuşabiliyoruz. İnşallah gün gelir, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Gazze’de şükür namazı kılmak da nasip olur.

Bu kadarla kalmadık, Orta Doğu’da kurdukları ittifakların da içinden geçtik…

Afrika’nın, Asya’nın en güneyine kadar inip, asırlık kurguyu tersine çevirmeye başladık…

Kıbrıs’ı ikinci İsrail yapma hesaplarını görüp tedbir aldık ve meydan okuduk…

Ve tabii, Libya ve Kıbrıs’la birlikte Doğu Akdeniz’in zengin enerji kaynaklarına çökme hesaplarını da altüst ettik.

Türk devletinin uyanan aklı, edindiği diplomasi başarısı ve kazandığı teknolojik askerî güçle hem sahaya, hem de masaya ağırlığını koyarken, bundan en çok kim rahatsız oluyor?

Elbette öncelikle bölgede güç kaybeden ABD’deki Siyonist kol ile İngiliz, Fransız destekli İsrail, Yunanistan ve İran.

Ha! Bir de CHP.

İnanmayan; yakın zamanda Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Irak’taki kazanımlarımıza karşı yaptıkları açıklamalara ve Meclis’teki tezkere oylamalarında takındıkları tavra baksın.

Libya’da Trablus hükûmetine karşı darbeci Hafter’i, Suriye’de İsrail’in maşası terör örgütü PKK/YPG’yi ‘laiklik’ kılıfıyla öven kimdi? CHP…

KKTC’dediyen satılık maşaların yanında duran da CHP’ydi, Türkiye’yi Libya’da ‘emperyalist’likle suçlayan da…

Zaten bu sebeple Yunan medyasından bolca övgü aldılar.

Bir kere bile bizi Antalya körfezine hapsetmeyi öngören EastMed planına tepki göstermediler, aksine Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını hedefe koydular.

CHP bu maalesef!

Şimdi tam da İsrail’le savaşı göze alacak gelişmeler yaşanırken, özellikle Suriye sahasında büyük restleşmeler cereyan ederken, CHP durduk yere(!) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a saldırmaya başladı.

Şu tesadüfe bakın!

MİT Müsteşarlığı ve başkanlığı döneminde İsrail’in içimizdeki casus örgütü FETÖ’nün hedefinden inmeyen Fidan, iç siyasetin vitrinindeki bir isim olmamasına rağmen niye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in meydanlardaki hakaret objesi oldu dersiniz?

O zaman ben size ne yapmak istediklerini, 1960 darbesinde Başbakan Adnan Menderes ile birlikte astıkları dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya yaptıkları ile anlatayım.

Hatta,’de yine bu köşede yer verdiğimiz bir tespiti bire bir aktarayım, gerisinin yorumunu siz yapın.

(Kıbrıs meydan okuması ve ardından gelen yangın sabotajları- 5 Ağustos 2021)

Görüldüğü üzere bunlar ilk defa karşılaştığımız, bugün konuşmaya başladığımız meseleler değil…

CHP ve CHP’nin temsil ettiği vesayet rejimi hep böyleydi…

12 Eylül darbecileri de ilk iş olarak Yunanistan’ın NATO üyeliğinedememiş miydi?

Hakan Fidan’a saldırıların zamanlamasının, KKTC’de kasım ayında yapılacak kritik seçimlerin öncesine denk geldiğini de buraya not düşüp, yazıyı merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın şu tespiti ile noktalayayım;

Özal’ın statüko dediği CHP’nin ta kendisidir.

Bugün Özgür Özel de böylesine kritik bir dönemde Hakan Fidan’ı hedef alarak, aslında vazifesini ifa etmektedir.

Ama, Zorlu’yu astınız, Fidan’ı yedirmeyiz, bunu da böyle bilesiniz!