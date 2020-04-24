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1 Ramazan 1441
24 Nisan 2020 Cuma
  3. Ramazan gülü güllaç

Ramazan gülü güllaç

Ramazan gülü güllaç

Güllaç evlerde kolayca yapılacak bir tatlı. Tutmadı, kabarmadı, ağzımda dağılmadı gibi bir derdiniz yok, isteyen tadını da kendine göre ayarlar, arzu eden araya ceviz, badem, fındık beyaz çikolata atar.

Üstüne muz, portakal dilimi, nar tanesi, çilek, Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve taze nane yaprağı koyabilir, araya muhallebi dökebilirsiniz. Artık keyfinize kalmış.
Peki güllacın gül ile alakası?
Gül yok ama az bir şey gül suyu katabilirsiniz. Ama alkolde erimiş aromalardan değil de tabii olanlarından.
Biliyorsunuz bir kilo gül yağı elde etmek için kazana dört ton gül yaprağı konuyor. Yağ hazneye damlıyor, yapraklar posaya gidiyor ama imbikte de hayli sıvı kalıyor. İşte gül suyu bu aslında. Gülün suyu. Gelelim güllacımıza. Yapması gayet basit, paketi açıp güllaç yapraklarını şeker ve vanilya ile kaynamış süte basıyor, kenarları derince bir tepsiye yayıyorsunuz. Hepsi o kadar. Sadece şuna dikkat edin sütünüz soğuksa yapraklar diri kalır hoş olmaz, çok sıcaksa da bulamaca döner üzülürsünüz sonra.
Yani tavsiye edilen ılıkımsı sıcak. (Yemek Zevki Dergisi)

24.04.2020 - 06:19

Yozgat böreği Nasıl yapılır? Yozgat böreği tarifi

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Yozgat böreği Nasıl yapılır? Yozgat böreği tarifi
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